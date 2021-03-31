Пройшли перевірку 2020 м роком. UMG Investments вкладе мільйони доларів в нові проекти в Україні

Українська інвестиційна компанія UMG Investments готова щорічно інвестувати в нові проекти понад 40 млн доларів. Незважаючи на те, що карантинний рік значним чином вплинув на бізнес-процеси, стратегічні плани компанії залишилися незмінними.

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Про це повідомила пресслужба UMG Investments.

"Як внутрішній інвестор ми віримо в нашу країну, розуміємо подальші плани розвитку і продовжуємо інвестувати", – йдеться в заяві.

UMG Investments має портфельні компанії в трьох областях:

видобуток корисних копалин;

управління побічними продуктами і відходами виробництва;

промислові товари і послуги.

У горизонті 2021 років немає плани по розширенню цих напрямків і нових інвестиційних можливостей.

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"Коротко 2020 рік можна охарактеризувати як перевірку на міцність. І наша команда витримала її на всі 100%! У кожному з портфелів ми зафіксували значний прогрес. Глиновидобувному активи розширили за рахунок придбання акцій Часовоярського вогнетривкого комбінату. У портфелі переробки маємо запуск нового підприємства – Українські мінеральні добрива – і угода про старт нового будівництва. До логістичного напрямку портфеля промислових товарів і послуг додалася портова логістика ", – прокоментував результати року СЕО UMG Investments Андрій Горохов.

Всього за плечима команди чотири M & A угоди і запуск двох нових виробництв, побудованих з нуля.

Портфель видобутку корисних копалин представлений групою компаній VESCO і Новотроїцьким рудоуправлінням.

Група підприємств VESCO, що є одним з провідних виробників і експортерів глини, складається з АТ "ВЕСКО", Дружківського рудоуправління, ПрАТ "Вогнеупорнеруд" і Часовоярського вогнетривкого комбінату. У 2020 році група реалізувала 2,4 млн тонн глини. Близько 84% глини VESCO було реалізовано на експортних ринках в 18 країнах світу. Найбільшими споживачами глини стали виробники керамічної плитки з Іспанії, частка яких в продажах склала 26%. Компанія здобула 3 600 млн грн доходу. Перерахування податків і зборів до бюджетів різних рівнів у 2020 році склали 400 млн грн. Соціальні інвестиції в розвиток регіонів були збережені на докарантінном рівні і склали 2,8 млн грн.

Новотроїцьке рудоуправління є одним з найбільших виробником вапняків в Україні з об'ємом виробництва на рівні 4 млн тонн на рік. У 2020 році НТРУ відвантажило 4,1 млн тонн продукції і отримало 1 044 млн грн доходу. Більше 15 млн грн підприємство витратило на закупівлю нової техніки для поліпшення умов праці і підвищення безпеки технологічних процесів. До місцевого та загальнодержавного бюджетів перераховано 292,6 млн грн.

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Портфель управління побічними продуктами і відходами виробництва представлений компанією Recycling Solutions.

Вона є комплексним оператором з управління вторинними ресурсами для вугільної, коксохімічної, металургійної та теплоенергетичної галузей України. За 2020 рік Recycling Solutions реалізувала понад 2,3 млн тонн і 1,45 млн м³ техногенних відходів і побічних продуктів вітчизняних промислових підприємств в 24 країни світу. Компанія отримала 1 100 млн грн доходу і інвестувала в створення нових переробних підприємств 53 млн грн. До державного бюджету реалізація промислових відходів і побічних продуктів принесла податків на суму 71,9 млн грн. Також минулий рік ознаменувався розширенням власних виробничих потужностей – відкритий новий завод з переробки побічного продукту коксохімічної галузі в Кривому Розі.

Портфель промислових товарів і послуг представлений компанією INTECH.

Вона працює в області виробництва промислових товарів і послуг, залізничної логістики та пропонує комерційну експертизу бізнес-проектів в різних секторах промисловості. У 2020 році компанія INTECH, включаючи активи під її управлінням, отримала дохід у розмірі 2 614 млн грн. До державного бюджету України перераховано 261,83 млн грн податків. В оновлення і розширення виробничих потужностей інвестували 77,4 млн грн. Обсяг поставок продукції для металургії склав 78,1 тис. Тонн, продемонструвавши зростання на 79% в порівнянні з 2019 роком. Логістичний напрям зафіксувало перевезення більш 3,3 млн тонн вантажів, що на 22% вище торішнього показника. Також до цього напрямку додалася портова логістика, під управління компанії INTECH перейшла компанія "Портінвест", яка працює в цій сфері з 2010 року.

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Значна увага в 2020 році компанія UMG Investments приділила боротьбі з пандемією, налагодженню дистанційної роботи для офісних співробітників, епідеміологічному аудиту та відповідної захисту співробітників виробництва, допомоги медичним установам в регіонах присутності наших підприємств. В цілому витрати інвестиційної компанії і портфельних активів на боротьбу з пандемією склали близько 9 млн грн.

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У лютому 2021 року компанія UMG Investments уклала Меморандум з державним інвестфондом ОАЕ Mubadala. Згідно з підписаним Меморандумом сторони підтвердили наявність можливостей для співпраці з вибору, аналізу, розробки та імплементації взаємовигідних інвестиційних проектів в Україні та за кордоном.

"В Україні є привабливі інвестпроекти і сфери, яким необхідні приватні кошти. Крім фінансування і експертизи на стратегічному рівні, наявність private equity фонду серед акціонерів компанії є потужним репутаційних фактором. Адже він є гарантією того, що due diligence бізнесу був успішно пройдений і є перспективи майбутнього зростання. Значить, ми є не тільки інвесторами, але і провідниками для зовнішніх інвестицій в країну. Щорічно аналіз інвестиційної команди проходять десятки проектів. На етап оформлення угоди виходить максимум один з десяти. У нас достатня ліквідність, і ми готові щороку інвестувати в нові проекти понад 40 млн дол США. Але очевидно, що паралельно ми і наші партнери-інвестори повинні працювати над тим, щоб цінність співпраці з PE-фондами стала більш зрозумілою і очевидною для українського бізнесу", – зазначив Андрій Горохов.

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