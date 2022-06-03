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Відбувається незрозуміле: чому готелі в Криму на грані виживання

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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3 червня, 18:22
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Туристів немає, логістика фактично зруйнована, в готелей переполох, — короткий опис того, що відбувається з бізнесом в Криму
Власники готелів намагаються шукати різні шляхи, аби закликати більшу кількість туристів
Власники готелів намагаються шукати різні шляхи, аби закликати більшу кількість туристів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Статистика показує, що на сучасному етапі готелі на півострові заброньовані на літо близько на 50%. В Криму хороша погода, однак пляжі напівпусті, та й з кожним роком саме офіційних зон відпочинку стає все менше і менше.

Так, за даними прес-служби адміністрації Керчі, з 1 червня відкрилося лише чотири офіційних пляжі, хоча в минулому працювало пʼять. Якщо на початку року очікували 10 млн туристів, то зараз прогноз впав до 6-7 млн.

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Раніше представники готелів заявляли, що вони "перебувають у підвішеному стані". Причинами дефіциту туристів (а як наслідок — збитковістю готелів) називають:

  • геополітичне ускладнення ситуації;
  • труднощі з транспортною доступністю Криму.

Через це готельний бізнес змушений коригувати ціни у бік зменшення.

Відсутність авіасполучення — одна з головних проблем

Дістатися до Криму наразі можна тільки поїздом або на автотранспорті, авіасполучення відсутнє.

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Як заявляє гендиректор туроператора "Дельфін" Сергій Ромашкін в коментарі одному з місцевих ЗМІ, туристи поки ще не зорієнтувалися і продовжують чекати, що літаки все-таки полетять, відкладають, перекладають з однієї дати на іншу.

"Туристи, насправді, не горять бажанням їхати поїздами, вони хочуть сучасний стиль поїздки – це швидкі, можливо, навіть короткі поїздки", – зазначив він.

Звідси і виникає дефіцит туристів, який готелі намагаються компенсувати різними спецпропозиціями і, як ми вже згадували, зниженням цін.

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На які поступки ідуть готелі?

Як зазначає Ромашкін, готелі постійно зменшують ціни на проживання. Це навіть може дійти до того рівня, що туристи скажуть: "Добре, їду потягом". Окрім низьких цін готелі пропонують:

  • добу проживання в подарунок, якщо гість приїхав на своїй машині;
  • більше пропозицій формату "все включено" і "ультра все включено";
  • зустріч в аеропорту та трансфер з далеких районів.

Також доволі приваблива пропозиція, що, можливо, дасть поштовх збільшенню кількості туристів, є програма дитячого кешбека — батькам повертають до 50% коштів.

Таким чином намагаються хоч якось закликати туристів відпочивати на півострові.

У Криму примусово забирають житло

У Криму окупаційна влада схвалила поправки до Цивільного кодексу про примусове вилучення майна в іноземців, які вчинили "недружні" дії щодо Росії.

Депутати підтримали законодавчу ініціативу одноголосно.

За словами віцеспікера т. з. держради півострова Алли Пономаренко, цей проєкт дозволить забрати право власності на майно в Криму, що належить "іноземним державам та іноземним особам, пов'язаним з іноземними державами, які здійснюють щодо Росії, російських юридичних та фізичних осіб недружні дії".

Нагадаємо, у наших громадян, які тікають від війни на територію тимчасово окупованого Криму, окупаційні адміністрації Росії вилучають українські паспорти та надають "свідоцтва", що не мають жодної юридичної сили.

Також ми розповідали, чому ціни на овочі в Криму злетіли до небес.

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