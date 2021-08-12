Прогноз покращився: агентство Fitch оцінило "Нафтогаз України"

"Нафтогаз" отримав кредитну оцінку від міжнародного рейтингового агентства і залишився нею задоволений

Прогноз Fitch для "Нафтогазу" покращився / Фото: Getty Images, AFP

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг "В" компанії "Нафтогаз України". Прогноз при цьому поліпшений зі "стабільного" до "позитивного".

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Про це свідчать офіційні дані Fitch.

В "Нафтогазі" пов'язують це поліпшення з зміною керівництва компанії.

"Нас лякали негативною реакцією міжнародного інвестиційного співтовариства на те, як уряд змінив керівника компанії, а ми натомість бачимо підвищення кредитного рейтингу", – зазначили в пресслужбі "Нафтогазу".

Що означає рейтинг Fitch

Кредитні рейтинги дають оцінку емітентів цінних паперів за рівнем кредитного ризику. Чим вище рейтинг – тим нижча ймовірність дефолту.

Fitch Ratings поряд зі Standard & Poor's і Moody's входить в "велику трійку" міжнародних рейтингових агентств.

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Які "оцінки" ставить Fitch

Рейтинг "B" відноситься до спекулятивного класу оцінок. Він говорить про те, що у компанії є запас міцності, але вразливість до ризиків залишається суттєвою.

Надійними вважаються значення від "ААА" до "ВВВ", вони входять до інвестиційної категорії. Більш низькі оцінки говорять про сумнівну кредитоспроможність. Окремо виділяються рейтинги "RD" і "D" – вони відзначають доконаний факт дефолту.

Нагадаємо, в кінці квітня Кабінет міністрів звільнив голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який керував компанією з 2014 року, переживши зміну чотирьох урядів і трьох міністрів. На зміну керівництва компанії в обхід наглядової ради негативно відреагували в ЄС і США. Але в українському уряді запевнили, що для західних партнерів країни "прізвища нічого не значать" і їхня головна умова – збереження робочого курсу компанії.

Чистий консолідований збиток "Нафтогазу" за 2020 рік склав 19 млрд грн, і це – перший збиток з 2015 року.

За словами нинішнього глави "Нафтогазу" Юрія Вітренка, весь прибуток компанії за перший квартал може виявитися "намальованою", тобто бути результатом маніпуляції з даними фінансової звітності.

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