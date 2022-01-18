Професія майбутнього: за кого через 5 років "битимуться" роботодавці

Розповідаємо, на що звернути увагу зараз, аби в майбутньому досягти успіхів

Найбільшою популярністю користується ІТ-сфера / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На ринку праці не один рік домінує ІТ-сфера. Експерти кажуть: за нею майбутнє. Проте прогнози фахівців часто залишалися лише прогнозами і до реальності стосунку не мали.

"Сьогодні" промоніторив сайти пошуку роботи і зробив свій прогноз професії майбутнього. Подивимось, чи співзвучний він з думкою фахівців.

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Візьмемо до прикладу сайт пошуку роботи Work.ua: за його даними, найбільше вакансій опубліковано у сфері обслуговування та робочих спеціальностях, найменше — у страхуванні та нерухомості.

Так, сфера обслуговування цілком справедливо займає першість за кількістю відкритих вакансій, проте назвати її професією майбутнього важко. На гостру нехватку персоналу вплинув з одного боку карантин, коли працівників часто звільняли з роботи (оскільки заплатити було нічим), а згодом (як почалося відновлення бізнесу) шукали нових.

З іншого боку — збільшення кількості закладів громадського харчування, готелів тощо. Тож цю професію варто розглядати крізь призму карʼєрного росту, де можлива реалізація себе у сфері менеджменту. Щодо робочих спеціальностей та ж ситуація: здебільшого на ринку праці їм пропонують невисоку зарплату, та й з розвитком сучасних технологій робочі руки все часто заміняють роботами.

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Не просто професія, а знання та здібності

Спрогнозувати, яка професія стане найбільш затребуваною через 5 років доволі складно, на це потрібні певні знання, численні дослідження (і це не завжди справджується), тому варто сконцентруватися на загальних напрямках ринку на найближчі 5-7 років, що саме вимагають роботодавці від тих, хто шукає роботу.

Промоніторивши сотні популярних вакансій в різних галузях, ми виділили основні напрямки:

володіння англійською мовою на високому рівні стане не просто перевагою, а обовʼязковою умовою;

ідеальне знання ПК, різноманітного програмного забезпечення, що знадобиться в роботі;

перевага гібридного графіку (поєднання офісної та роботи вдома або ж повний перехід на дистанційну зайнятість);

багатопрофільність та універсальність працівника — дві основні критерії, на які найбільше звертатиме увагу роботодавець. Адже багатьом необхідний універсальний солдат, який миттєво схоплює інформацію, гнучкий, здатний пристосуватися до нестандартних і подекуди важлих умов;

максимальна роботизація і мінімізація фізичної роботи.

Відповідно від цих загальних тенденцій варто відштовхуватися при виборі своєї спеціальності.

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ІТ-фахівці

Загалом, проаналізувавши ринок праці, вищезгаданим критеріям відповідає сфера ІТ. Вона постійно змінюється, розвивається, тому програмісти та розробники будуть потрібні не лише через 5, але й через 10 чи 15 років. В цьому наша думка та думка експертів збіглася.

Основні професії у сфері:

Розробник додатків.

Розробник системи ERP – майстер, який буде розробляти програмне забезпечення для ведення справ великих компаній.

Розробник моделей BigDatA – програміст, який створює проекти для обробки величезної кількості даних.

Дизайнер інтерфейсів – програміст, який передбачає дії відвідувачів на сторінці і створює зручний інтерфейс.

Архітектор VR – фахівець, який створює віртуальну реальність.

Дизайнер VR – фахівець, який реалізує задумку архітектора віртуальної реальності.

Звісно, варто звернути увагу і на те, що стрімкий розвиток та вдосконалення техніки призведе до витіснення робочих місць у ІТ-сфері тими ж створеними програмістами програмами.

Тож, з огляду на вищесказане можна зробити висновок: ІТ — сфера майбутнього. Її унікальність полягає в тому, що вона не витіснить інші діяльності, а навпаки — доповнить їх, гармонійно інтегрується і дасть певний поштовх. Прослідкувати це можна на прикладі медицини, біоінженерії, "розумного" будівництва (урбанізації), маркетингу.

Тренди на ринку праці 2022

2022 року роботодавці вдосконалюватимуть формат гібридного графіка, що передбачає поєднання роботи в офісі та вдома.

Основні тренди на ринку праці у 2022 році:

перекваліфікація працівників і підвищення рівня цифрових навичок, а також здатність до колаборації працівників. Умови для цього має створювати роботодавець;

працівників і цифрових навичок, а також здатність до працівників. Умови для цього має створювати роботодавець; турбота про здоров'я працівників. У статусі обов'язку роботодавця програми турботи про людей ставатимуть у все більшій потребі;

працівників. У статусі обов'язку роботодавця програми турботи про людей ставатимуть у все більшій потребі; попит на робочі руки . Як зазначила Олена Кірільєвніна , керівниця відділу для роботи з партнерами Jooble, пандемія дала чітко зрозуміти, що багатьом бізнесам без них функціонувати складно, тому вже півтора року спостерігається підвищена потреба в представниках робочих професій та лінійних спеціальностей ;

. Як зазначила , керівниця відділу для роботи з партнерами Jooble, пандемія дала чітко зрозуміти, що багатьом бізнесам без них функціонувати складно, тому вже півтора року спостерігається підвищена потреба в представниках ; підвищення рівня заробітної плати, якщо ви звісно відповідаєте критеріям роботодавця;

якщо ви звісно відповідаєте критеріям роботодавця; перетікання працівників між галузями;

працівників між галузями; наявність у працівників софт-скілз (так званих мʼяких навичок). Роботодавці звертатимуть увагу на вміння взаємодіяти з людьми та працювати в команді.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2022 року розпочалася нова програма допомоги безробітним громадянам. Вона передбачає виплату до 100 тис. грн (97,5 тис.) на відкриття власної справи.

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