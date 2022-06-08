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Доведеться відмовитися? Чому з "Нової пошти" небезпечно забирати деякі посилки

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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8 червня, 14:50
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Розповідаємо, коли клієнтам "Нової пошти" варто насторожитись і не забирати посилку
Шахраї вигадали ще одну схему обману через "Нову пошту"
Шахраї вигадали ще одну схему обману через "Нову пошту" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Клієнтці "Нової пошти" надійшло повідомлення про доставку посилки на відділення, хоча вона нічого не замовляла.

Про це дівчина написала на своїй сторінці у Facebook.

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Клієнтка поцікавилася у компанії, звідки у можливих шахраїв дані одержувача, тобто її.

Представники "Нової пошти" відповіли, цю накладну створював відправник самостійно в особистому кабінеті.

"Іноді, відправники припускаються помилки, головне – вчасно її виявити, як у цій ситуації. Якщо ви не робили замовлення, ви можете самостійно проінформувати відправника про ситуацію, або не виконувати жодних дій", – порадили клієнтці.

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Проте все виявилося не так просто, інші користувачі в коментарях розповіли, що цей відправник – шахрай. Суть схеми в тому, що людині відправляють якийсь мотлох і якщо вона забуде, що не замовляла нічого і забере посилку – аферисти у плюсі.

Якщо ви бачите підозріле відправлення – просто відмовтеся від нього у додатку або проігноруйте.

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У "Новій пошті" подякували за інформацію про шахраїв та порадили звернутись до правоохоронних органів.

"Нова пошта" запровадила фіксований тариф

З червня компанія оновила тарифи та один з них зробила фіксованим. Тепер документи можна надіслати за 45 грн у будь-яку точку країни.

В послугу входить доставка їх до будь-якого працюючого відділення або поштамату (незалежно від відстані), а також включений будь-який з видів конвертів .

Про інші зміни у тарифах "Нової пошти", читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, яке послання залишила "Нова пошта" своїм клієнтам у чеку та розповідали, яку послугу компанія створила для переселенців.

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