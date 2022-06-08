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Отримати гроші просто: як українці можуть оформити допомогу на бізнес

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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8 червня, 16:12
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Розповідаємо, які гранти доступні для українських підприємців для старту чи ведення власної справи під час війни
Які допомогу може отримати бізнес в Україні
Які допомогу може отримати бізнес в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні під час дії воєнного стану підприємці можуть отримати різного виду підтримку. Існують, зокрема, гранти, які видаються під певні умови і для визначених категорій бізнесу.

"Сьогодні" розповідають про деякі з них та про те, як отримати ці гроші.

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Підтримка ветеранського бізнесу

З червня і до кінця воєнного стану в Україні ветерани і члени їхніх сімей, які є ВПО (внутрішньо переміщеними особами), можуть подавати заявку на виплату 20 тис. грн для ведення бізнесу. Важливо, що відшкодовуватимуть саме ті витрати, які були після 24 лютого 2022 року.

Цей проєкт реалізує Український ветеранський фонд. Усі, хто хоче подати заявку, повинні відповідати таким трьом критеріям одночасно:

  • бути ветераном чи членом родини ветерана;
  • ФОПом чи самозайнятою особою;
  • внутрішньо переміщеною особою.

Ми детально пояснили, які документи потрібні для отримання такої допомоги.

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Допомога ресторанному бізнесу

Таку ж суму – 20 тис. грн – можуть отримати і підприємці, які є власниками кафе чи ресторанів та активно приймають оплату банківськими картками через термінали ПриватБанку, або ж тільки планують підключити еквайринг. Допомогу надаватиме ПриватБанк та Visa.

Такий проєкт триватиме з 1 червня до 31 серпня 2022 року. Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися на сайті банку та протягом дії проєкту приймати за допомогою POS-термінала банку оплати на суму не менше 20 000 гривень з карток Visa ПриватБанку.

Так, щомісяця компанії випадковим чином прийматимуть 7 переможців.

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Гранти від Німецького товариства міжнародного співробітництва

На порталі "Дія" повідомляють, що до 22 червня підприємці в рамках проєкту Сприяння економічній участі вразливих груп населення, включно з внутрішньо переміщеними особами, можуть отримати грантові кошти за трьома напрямками:

  1. Підтримка мікро- або малих підприємств у громадах, що забезпечують працевлаштування ВПО. Розмір гранту залежатиме від кількості осіб, які будуть працевлаштовані підприємцями у таких громадах (але не більше п'яти осіб), починаючи від 1 тис. євро на одну працевлаштовану особу, але не більше аніж 3 тис. євро на п'ять працевлаштованих осіб.
  2. Підтримка переміщеного бізнесу із територій, що опинились на тимчасово окупованій території внаслідок воєнних дій (на момент подання проєктної заявки), на території, які контролюються урядом України, з метою відновлення свого бізнесу. Розмір гранту – до 5 тис. євро.
  3. Підтримка бізнесу, власником якого є представник соціально-вразливих груп населення або бізнесу, де працевлаштованим є принаймні 30% осіб таких соціально-вразливих груп: особи з інвалідністю, сім'ї із більше ніж трьома дітьми, одинокі батьки, ветерани АТО, жінки. Розмір гранту – до 5 тис. євро.

Гранти переважно видаватимуть для бізнесу у таких сферах:

  • продовольча безпека;
  • безпека сільського господарства;
  • медична безпека та охорона здоров'я;
  • безпека транспорту та логістики.

Детально про те, що треба робити, аби взяти участь у конкурсі на грант, та куди можна витратити гроші, читайте на сайті.

Гранти від Українського фонду стартапів

Гранти у розмірі до 35 тис. доларів доступні проєктам, які діють у таких сферах:

  • оборона;
  • кібербезпека;
  • інфраструктурна відбудова;
  • охорона здоров'я;
  • освіта.

Для того, щоб взяти участь, потрібно зареєструватися на вебпорталі і подати онлайн-заявку.

"Заявка подається українською та англійською мовами. Всі розділи слід заповнити відповідно до інструкцій, які вказані у Положенні про грантову підтримку проєктів подвійного призначення та у формі для заявки. Відомості, що надаються у заявці, мають бути достовірними, актуальними та не можуть порушувати будь-яких вимог законодавства України та вказаного Положення", – йдеться у повідомленні.

Деталі щодо такої допомоги та форма для заповнення заявки є за цим посиланням.

Допомога експортерам

Фінансову підтримку надає держава. На сайті порталу "Дія" є спеціальна форма, де треба заповнити такі пункти:

  • електронна адреса;
  • назва підприємства;
  • код ЄДРПОУ;
  • ПІБ;
  • номер телефону;
  • бажаний банк.

Після цього банк зв'яжеться із підприємцем та запропонує різні варіанти експортного фінансування.

"Сьогодні" раніше розповідали, за скільки можна купити готовий бізнес в Україні. Ми також писали, як швидко українські компанії зможуть повернутися до роботи на довоєнному рівні, та що їм для цього потрібно.

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