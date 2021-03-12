Спирт не від держави. В Україні видали першу ліцензію приватній компанії

Державна податкова служба України видала першу ліцензію приватній компанії на виробництво спирту на приватизованному заводі. Дозвіл отримала компанія Nemiroff. Виробництво буде запущено на Немирівському спиртзаводі, який продали за 55 млн гривень .

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Про це повідомила пресслужба компанії.

За фактом, отримання ліцензії на виробництво спирту завершило юридичний етап приватизації державного спиртзаводу.

Запустити виробництво обіцяють найближчим часом, але конкретних термінів не називають.

Як відомо, в 2020 році в Україні скасували державну монополію на ринку спирту. При цьому до липня-2021 країні не можна відкривати нові спиртзаводи. Тобто єдиний спосіб для приватників вийти на ринок спирту – купити державний спиртзавод і отримати ліцензію.

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Раніше в уряді підраховували, що через тіньовий ринок, який існував поряд з державною монополією на виробництво спирту, щорічно держбюджет недоотримав 8-10 млрд гривень.

До речі, державний "Укрспирт" наростив прибуток на 63%, незважаючи процес приватизації об'єктів підприємства.

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