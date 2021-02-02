Пандемія змушує пити. Продаж алкоголю в США побив рекорд за 40 років

Під час пандемії COVID-19 американці стали витрачати більше грошей на дорогий алкоголь. Виробники спиртних напоїв домоглися рекордного продажу за останні 40 років. За 2020 рік їхній виторг зріс на 7,7% – до 31,2 млрд доларів. І це попри закриття барів під час карантину.

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Про це пише The Wall Street Journal.

Американці, які під час пандемії не можуть витрачати гроші на концерти, подорожі й відвідування спортивних заходів, натомість купують елітні спиртні напої і п'ють їх вдома. До речі, жителі США стали частіше пити запоєм.

Міцні спиртні напої вартістю понад 40 доларів за 750 мілілітрів становлять 40% зростання алкогольної промисловості США в 2020 році порівняно з 34% в 2019 році.

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Зокрема, зріс продаж дорогої текіли вартістю 50 доларів. Це пояснюється переходом американців на домашнє приготування коктейлів на основі цього напою.

Втім, навіть до пандемії чотири з п'яти алкогольні напої в США купували в спеціалізованих магазинах і звичайних супермаркетах, а не в барах і ресторанах. Після початку пандемії COVID-19 така тенденція тільки посилилася.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я радили утриматися від розпивання спиртного та курінняна самоізоляції.

А новини "Сьогодні" з'ясували, що українці під час карантину теж стали пити більше і теж воліють все більш міцний алкоголь:

Відео: Сьогодні

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