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Готель "Опера" отримав дозвіл на проведення азартних ігор

18 лютого, 16:21

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Ставати організатором казино готель не збирається – приміщення будуть здавати в оренду

Бутік-готелю "Опера" в числі перших п'ятизіркових готелів в Україні схвалили відкриття грального закладу.

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Відповідний дозвіл видала Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей.

Організувати та провести азартні ігри в залах ігрових автоматів або букмекерських пунктах дозволено на другому і третьому поверсі готелю. Саме ці приміщення загальною площею 621,2 кв. м. визнані комісією такими, що відповідають усім вимогам законодавства про організацію азартних ігор.

Крім того, для повноцінної роботи і відкриття грального закладу, відповідно до законодавства, необхідна окрема ліцензія. Готель "Опера" не має наміру ставати учасником ринку азартних ігор і отримувати таку ліцензію.

Тому готель відкритий для пропозицій про комерційне партнерство з операторами грального бізнесу, яким готовий здати приміщення в оренду.

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Нагадаємо, закон "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" прийнятий Верховною Радою в липні 2020 року. Регулятором у сфері виступає Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей.

П'ятизірковий готель "Опера" знаходиться в центрі Києва. Він відкритий в 2006 році. До введення мораторію на азартні ігри в 2009 році в готелі діяв оператор грального бізнесу з відповідною ліцензією, який орендував приміщення для роботи казино.

А про те, як відрізнити легальне онлайн-казино від незаконного, дізнавайтеся з відео-експлейнера:

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казино вирішення ліцензія гральний бізнес азартні ігри готелі

Джерело: Сьогодні

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