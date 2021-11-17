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Віддали тонну горіхів не тому: як клієнт "Нової пошти" втратив 180 тис. грн

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
17 листопада, 08:10
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Клієнт "Нової пошти" розповів, як втратив 180 тис. грн через недбалість співробітників, які не перевірили інформацію
Як клієнт "Нової пошти" залишився без посилки за 180 тис. грн.
Як клієнт "Нової пошти" залишився без посилки за 180 тис. грн. / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Клієнт "Нової пошти" звинуватив компанію у тому, що в нього вкрали посилку вартістю 180 тис. грн завдяки їх співробітникам.

Про це чоловік написав на особистій сторінці у Facebook.

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За його словами, співробітники "Нової пошти" не надали йому жодної інформації, що допомогла б встановити злочинця і повернути посилку, хоча самі віддали її іншій особі не перевіривши.

"У мене за участю ваших співробітників викрали посилку на суму 180 тис. грн. Ваші співробітники не надали жодної інформації, що допомогла б встановити злочинця і повернути посилку (досі по немає відео, досі немає ніякої реакції щодо дій співробітника, що віддала посилку не перевіривши документи), прошу вас розібратися в даному епізоді, а в першу чергу компенсувати мені вартість посилки та доставки", – пише розгніваний чоловік

Далі клієнт розповідає, що приїхав у відділення забрати цілу тонну волоських горіхів і зрозумів, що посилку викрали.

Чоловік стверджує, що відеозапис з номерами автомобіля злочинця, повинен був опинитись у поліції.

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"У новій пошті ж зроблено все по-іншому – відео видається лише за офіційним запитом на юридичну адресу нової пошти, вже п'ятий день його не передали. Очевидно, що з такими правилами зловити когось неможливо, і клієнти повинні розуміти, що безпека посилки на нульовому рівні", – додав клієнт.

Що відповіли у "Новій пошті?"

Співробітники "Нової пошти" запевнили, що вже подали запит до колег зі служби безпеки з даного приводу та очікують на відповідь.

"Щойно отримаємо інформацію, одразу Вам напишемо. Будь ласка, необхідно дещо зачекати", – попросили у компанії.

Знижки у "Новій пошті"

Раніше ми писали, що національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вимагає від Укрпошти підвищити тарифи, а від "Нової пошти" – знизити.

І хоча компанії не поспішають змінювати умови доставки, "Нова пошта" вирішила трішки порадувати своїх клієнтів знизити вартість користування поштоматами до 35 грн.

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Знижка діятиме аж до кінця 2021 року.

"Сьогодні" також писали, як працюватимуть відділення "Нової пошти" у "червоній зоні", а також розповідали, про нову послугу "Нової пошти" разом з "Нафтогазом".

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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