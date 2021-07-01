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Будь-яка ідея, що може стати бізнесом, спочатку є стартапом – Олег Попов

1 липня 2021 15:03

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вісім років тому СКМ вирішив зайнятися венчурними інвестиціями – холдинг вкладає гроші в різні напрямки

Олег Попов

Олег Попов / Фото: Ураїнська правда, Сьогодні

Генеральний директор СКМ Олег Попов заявив, що компанія завжди брала участь в стартапи, а в холдингу є спеціальна команда, яка відповідає за інновації.

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Про це він сказав в інтерв'ю "Економічній правді".

"Навіть ДСС колись був саме стартапом. Зараз в кожному нашому операційному холдингу є команди, які відповідають за інновації, дивляться на виробничий процес і намагаються зрозуміти, як його можна поліпшити за допомогою цифрових технологій або нових рішень в операційному менеджменті", – заявив він.

За його словами, в холдингу частина інноваційних рішень – саме стартапи. Наприклад мандати і проекти UMG Investments.

"А ще що стосується стартапів, то у нас є компанія SCM Advisors (UK) Limited яка вже 8 років займається інвестиціями – ми вирішили спробувати себе в венчурне фінансування", – сказав Попов.

Він пояснив, що група СКМ – це великий інвестор, який вкладає гроші в різні напрямки.

"Будь-яка ідея, яка потенційно може стати бізнесом, спочатку є стартапом, до якого потрібно залучити венчурне фінансування", – вважає експерт.

Раніше ми повідомляли, що найбільшою промислової компанії України "Метінвест" виповнилося 15 років. Це – один з найбільших роботодавців України, де трудяться понад 80 тисяч офіційно влаштованих співробітників, а сума виплачених податків за час роботи компанії склала 165 млрд гривень.

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