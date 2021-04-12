Новий тариф на газ: з чого складається ціна "блакитного" палива

Геолого-розвідувальні роботи, буріння, обслуговування і ремонт свердловин, зарплати геологів – все це оплачує кінцевий споживач

До 25 квітня українські газопостачальні компанії мають оголосити нову ціну на газ. І рік вона має не змінюватися. Як формується ціна на газ?

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Чимало українців користуються газовими колонками і готують на газу їжу, справно сплачують платіжки, але так і не знають, з чого складається ціна "блакитного палива" і за що вони віддають гроші.

Відео: Сьогодні

Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський пояснює пересічному українському споживачу, як формується ціна газу і малює для "Сьогодні" схему. І перше, – це витрати на видобуток. На цьому етапі ціна газу одного кубічного метра для державних компаній складає 2 гривні 84 копійки.

А у приватників більше, бо видобувати дорожче. Третина українського газу походить з Полтавщини.

Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров розповідає:

"Якщо казати про витрати компанії ДТЕК Нафтогаз, то вони складаються з двох частин. Це – інвестиційні витрати, в які входять геолого-розвідувальні роботи, буріння свердловин, низка інфраструктурних об'єктів. І є витрати операційні – це обслуговування свердловин, ремонти свердловин, це заробітні плати людей".

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А ще – витрати на транспортування магістральними газогонами з місця, де блакитне паливо видобули – туди, де нам його продають.

"Це – заробітна плата, ресурси, матеріали, технологічний газ і безпосередньо прибуток. Тариф на транспортування магістральними газопроводами встановлюється регулятором. На сьогоднішній день 0,2 грн за один кубометр", – пояснює Максим Білявський.

До вартості видобутку і транспортування додаємо податок і заробіток компаній (у кожної він різний) отримуємо тариф на газ. Приміром, ті самі 6,99, які напам'ять вже вивчила вся країна.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що газопостачальники оприлюднили ціни на природний газ для побутових споживачів у квітні 2021 року. Суттєвого подорожчання "блакитного палива" клієнти не відчули. Ряд компаній зберіг "березневу", ціну, а сім трейдерів навіть заявили ціну нижче від 6,99 грн за куб.м.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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