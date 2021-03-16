Новий ляпас Джеку Ма: влада Китаю висунула вимогу до Alibaba Group

Влада вимагає від найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba Group позбутися медіаактивів. Це сталося після конфліктів засновника Alibaba Джека Ма з керівництвом країни. Зараз Alibaba володіє часткою в китайському аналогу Twitter – Weibo, а також газетою South China Morning Post.

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Китайські чиновники вимагають від Alibaba представити план щодо істотного скорочення активів в цій сфері пише The Wall Street Journal.

Аналітики вважають, що наявність у Alibaba активів у ЗМІ створює серйозні проблеми для Комуністичної партії Китаю та її потужного пропагандистського апарату.

За оцінкою видання, сукупна вартість належних Alibaba часткою в публічних компаніях становить більше 8 млрд доларів. Зокрема, частка Alibaba в Weibo оцінюється в 3,5 млрд доларів, а в Тб Bilibili – в 2,6 млрд доларів.

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В Alibaba відмовилися коментувати можливий продаж медіаактивів, а також заявили, що "пасивно" інвестують в медіа – виключно, щоб допомогти компаніям і співпрацювати з ними в комерційному полі.

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"Ми не втручалися і не втручаємося в діяльність ЗМІ або редакційні рішення" , – заявили в Alibaba.

Нагадаємо, у мільярдера Джека Ма почалися серйозні проблеми після скандального виступу в Шанхаї восени-2020. Тоді багато хто оцінив його промову за сміливість, але в підсумку вона зірвала первинне публічне розміщення акцій Ant Group. Ма, зокрема, заявив, що китайських у держбанків і регуляторів "менталітет ломбарду" і вони гальмують інновації.

IPO Ant Group планувалося як найбільше в світі. Ходять чутки, що ініціатором скасування міг стати сам голова КНР Сі Цзіньпін. Після цього стосовно Alibaba було розпочато антимонопольне розслідування.

До речі, у кінці 2019 року Джек Ма відвідував Україну. Він став учасником Київського міжнародного економічного форуму:

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