Русский
$ 27,64
32,95
  1. Новини економіки
  2. Новини бізнесу

Новий ляпас Джеку Ма: влада Китаю висунула вимогу до Alibaba Group

16 березня, 15:11

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Китайському цифровому гігантові доведеться позбутися частини активів, повідомляють джерела

Влада вимагає від найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba Group позбутися медіаактивів. Це сталося після конфліктів засновника Alibaba Джека Ма з керівництвом країни. Зараз Alibaba володіє часткою в китайському аналогу Twitter – Weibo, а також газетою South China Morning Post.

Реклама

Китайські чиновники вимагають від Alibaba представити план щодо істотного скорочення активів в цій сфері пише The Wall Street Journal.

Аналітики вважають, що наявність у Alibaba активів у ЗМІ створює серйозні проблеми для Комуністичної партії Китаю та її потужного пропагандистського апарату.

За оцінкою видання, сукупна вартість належних Alibaba часткою в публічних компаніях становить більше 8 млрд доларів. Зокрема, частка Alibaba в Weibo оцінюється в 3,5 млрд доларів, а в Тб Bilibili – в 2,6 млрд доларів.

Читайте також: Поплатився за скандали. Джек Ма перестав був найбагатшою людиною Китаю

Реклама

В Alibaba відмовилися коментувати можливий продаж медіаактивів, а також заявили, що "пасивно" інвестують в медіа – виключно, щоб допомогти компаніям і співпрацювати з ними в комерційному полі.

В тренді
Долар і євро помітно подешевшали: офіційний курс валют

"Ми не втручалися і не втручаємося в діяльність ЗМІ або редакційні рішення" , – заявили в Alibaba.

Нагадаємо, у мільярдера Джека Ма почалися серйозні проблеми після скандального виступу в Шанхаї восени-2020. Тоді багато хто оцінив його промову за сміливість, але в підсумку вона зірвала первинне публічне розміщення акцій Ant Group. Ма, зокрема, заявив, що китайських у держбанків і регуляторів "менталітет ломбарду" і вони гальмують інновації.

IPO Ant Group планувалося як найбільше в світі. Ходять чутки, що ініціатором скасування міг стати сам голова КНР Сі Цзіньпін. Після цього стосовно Alibaba було розпочато антимонопольне розслідування.

До речі, у кінці 2019 року Джек Ма відвідував Україну. Він став учасником Київського міжнародного економічного форуму:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

медіа активи конфлікт Alibaba Джек Ма

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Китайський інвестор пригрозив Україні новими позовами за
Китайський інвестор пригрозив Україні новими позовами за "Мотор Січ"Бізнес
Маск біднішає. Tesla втратила чверть трильйона доларів за місяць
Маск біднішає. Tesla втратила чверть трильйона доларів за місяцьБізнес
Милованов пояснив, кого може зачепити перегляд приватизації 90-х
Милованов пояснив, кого може зачепити перегляд приватизації 90-хЕкономіка
В Україні готують податкову амністію: що потрібно і не потрібно декларувати
В Україні готують податкову амністію: що потрібно і не потрібно декларуватиЕкономіка
Вже офіційно. Електронні трудові книжки з'являться в червні
Вже офіційно. Електронні трудові книжки з'являться в червніБізнес
Google попередив про новий податок. Платити будуть YouTube-блогери з усього світу
Google попередив про новий податок. Платити будуть YouTube-блогери з усього світуБізнес

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти