Нова пошта повернула важливу послугу: що доступно українцям

Розповідаємо, яка популярна послуга знову доступна для українців

Нова пошта відновила роботу популярної послуги Нова пошта, доставка / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Нова Пошта Глобал", що входить до групи компаній "Нова Пошта", відновила доставку замовлень з інтернет-магазинів США та ще семи країн Євросоюзу

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Окрім США, українці зможуть замовляти посилки з інтернет-магазинів таких країн:

Німеччина;

Франція;

Іспанія;

Великобританія;

Польща;

Туреччина;

Італія.

У компанії також зазначають, що зараз ведеться робота із запуску найближчим часом доставок із інтернет-магазинів Китаю.

У "Новій Пошті" зазначають, що через сервіс NP Shopping українці можуть замовляти необхідні товари в інтернет-магазинах за кордоном, у яких відсутня пряма доставка в Україну.

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Вартість доставки залежить від ваги посилки: чим більша вага – тим нижча вартість доставки. Точну ціну можна розрахувати за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping

Новий логотип "Нової пошти"

Поштова компанія стала частиною загальнонаціональної інформаційної кампанії "Сміливість". У рамках цієї ініціативи "Нова пошта" змінить назву у своєму логотипі на "Сміливість", а також додасть це слово до своїх слоганів.

Також назва в логотипі зміниться в мобільному додатку та фірмовому впакуванні. Новий вид лого "Нової пошти" дивіться нашому матеріалі.

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Раніше ми розповідали, чому американська логістична компанія UPS припиняє роботу в Україні, і писали, якою буде нова марка Укрпошти.