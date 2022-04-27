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Нова пошта повернула важливу послугу: що доступно українцям

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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27 квітня, 18:57
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Розповідаємо, яка популярна послуга знову доступна для українців
Нова пошта відновила роботу популярної послуги Нова пошта, доставка
Нова пошта відновила роботу популярної послуги Нова пошта, доставка / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Нова Пошта Глобал", що входить до групи компаній "Нова Пошта", відновила доставку замовлень з інтернет-магазинів США та ще семи країн Євросоюзу

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Окрім США, українці зможуть замовляти посилки з інтернет-магазинів таких країн:

  • Німеччина;
  • Франція;
  • Іспанія;
  • Великобританія;
  • Польща;
  • Туреччина;
  • Італія.

У компанії також зазначають, що зараз ведеться робота із запуску найближчим часом доставок із інтернет-магазинів Китаю.

У "Новій Пошті" зазначають, що через сервіс NP Shopping українці можуть замовляти необхідні товари в інтернет-магазинах за кордоном, у яких відсутня пряма доставка в Україну.

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Вартість доставки залежить від ваги посилки: чим більша вага – тим нижча вартість доставки. Точну ціну можна розрахувати за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping

Новий логотип "Нової пошти"

Поштова компанія стала частиною загальнонаціональної інформаційної кампанії "Сміливість". У рамках цієї ініціативи "Нова пошта" змінить назву у своєму логотипі на "Сміливість", а також додасть це слово до своїх слоганів.

Також назва в логотипі зміниться в мобільному додатку та фірмовому впакуванні. Новий вид лого "Нової пошти" дивіться нашому матеріалі.

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Раніше ми розповідали, чому американська логістична компанія UPS припиняє роботу в Україні, і писали, якою буде нова марка Укрпошти.

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