Нова пошта повернула важливу послугу: що доступно українцям

"Нова Пошта Глобал", що входить до групи компаній "Нова Пошта", відновила доставку замовлень з інтернет-магазинів США та ще семи країн Євросоюзу
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Окрім США, українці зможуть замовляти посилки з інтернет-магазинів таких країн:
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- Німеччина;
- Франція;
- Іспанія;
- Великобританія;
- Польща;
- Туреччина;
- Італія.
У компанії також зазначають, що зараз ведеться робота із запуску найближчим часом доставок із інтернет-магазинів Китаю.
У "Новій Пошті" зазначають, що через сервіс NP Shopping українці можуть замовляти необхідні товари в інтернет-магазинах за кордоном, у яких відсутня пряма доставка в Україну.
Вартість доставки залежить від ваги посилки: чим більша вага – тим нижча вартість доставки. Точну ціну можна розрахувати за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping
Новий логотип "Нової пошти"
Поштова компанія стала частиною загальнонаціональної інформаційної кампанії "Сміливість". У рамках цієї ініціативи "Нова пошта" змінить назву у своєму логотипі на "Сміливість", а також додасть це слово до своїх слоганів.
Також назва в логотипі зміниться в мобільному додатку та фірмовому впакуванні. Новий вид лого "Нової пошти" дивіться нашому матеріалі.
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