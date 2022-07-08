"Нова Пошта" зробила пропозицію Борису Джонсону – куди покликали прем'єра

Розповідаємо, чому у "Новій пошті" назвали Бориса Джонсона ідеальним кандидатом

"Нова пошта" запросила Джонсона на роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Нова пошта" в жартівливій формі запропонувала роботу прем’єру Великої Британії Борису Джонсону, який оголосив про те, що йде у відставку.

Про це компанія написала пост у своїх соцмережах.

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"Борис Джонсон, просто мріємо (і натякаємо): "Нова пошта" планує виходити на міжнародний ринок і Велика Британія не виняток. А оскільки ми цінуємо швидкість, рішучість та стресостійкість, то Ви для нас — ідеальний кандидат", – йдеться у пості.

Також він дублюється англійською мовою і під ним є хештег borisjohnson.

"Обов’язково перевірте його рівень англійської", – жартують клієнти компанії у коментарях.

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Новий спосіб відправлення посилок

"Нова пошта" 5 липня запустила послугу для відправки посилок і тепер для цього можна навіть не приходити у відділення, а самостійно скористатися поштоматом.

Відправляти посилку з поштоматів вже можуть мешканці Києва, Львова, Одеси, Дніпра та Полтави. З 18 липня така послуга почне працювати у Вінниці.

Як надіслати посилку?

Для цього спочатку необхідно оновити мобільний додаток "Нової пошти" і зайти у розділ "Створити посилку". Там з'явиться додатковий підпункт місця відправлення – поштомат, який і треба обрати.

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Самостійно створіть накладну для вашого відправлення, запакуйте свою посилку вдома, підійдіть до поштомата з посилкою, відкрийте створену накладну та натисніть"Відкрити комірку".

Після цього покладіть свій пакунок у відкриту комірку, підтвердіть завантаження у мобільному додатку та закрийте її.

Скільки коштує така послуга і від чого залежить її вартість, читайте в матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, які проблеми є у клієнтів "Нової пошти" за кордоном і розповідали, як шахраї намагаються нажитися на українцях через поштового оператора.