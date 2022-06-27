"Нова пошта" просить відмовлятися від посилок деяких українців – хто у небезпеці

Розповідаємо, чому "Нова пошта" не радить взагалі забирати деякі посилки із відділень

"Нову пошту" звинуватили у витоку даних / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

Клієнт "Нової пошти" поскаржився на службу безпеки компанії і звинуватив у витоку його персональних даних.

Про це українець написав на своїй сторінці у Facebook.

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Користувач повідомляє, що у його мобільного застосунку з'явилася інформація про нове відправлення і відділення, куди прямує посилка, лише тимчасово відповідає його фактичному місцезнаходженню.

"Але хтось про це дізнався. І дізнався точно із бази даних "Нової Пошти". І я вважаю це грубим порушенням з боку НП! У описі відправлення вказано "косметика". Накладений платіж 199 грн+вартість доставки", – пише чоловік.

Посилку клієнт оглянув, у коробці був маленький пакетик з невідомою речовиною без жодних маркувань. Від отримання, звісно, відмовились і тепер українець має серйозну претензію до "Нової пошти".

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"По-перше: вам відомо відділення, час оформлення, номер картки відправника. На відділенні є камери спостереження. Вимагаю ініціювати перевірку та повідомити поліції про шахрайство", – йдеться у пості.

По-друге, чоловік вимагає перевірити працівників відділення, яке прийняло відправлення на предмет витоку персональних даних клієнтів. На думку клієнта, інформацію шахраї могли дізнатись лише від працівників "Нової пошти".

Що відповіли у "Новій пошті"?

Представники компанії відреагували на скаргу і розповіли, що оператори відділення фізично не мають змоги перевіряти вміст кожного відправлення.

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"Завжди попереджаємо клієнтів, аби вони оглядали відправлення у відділенні, та в разі чого, – відмовлялися від посилки. Якщо Ви не очікуєте посилку та не розумієте від кого Вам транспортується відправлення, завжди маєте змогу проставити відмову в онлайн-сервісах, навіть не звертаючись до відділення", – порадили чоловіку.

Окрім цього, українцю нагадали, що його персональними даними володіє не лише поштовий оператор і порадили взагалі не отримувати відправлення від невідомих осіб в цілях безпеки.

Нововведення компанії

21 червня компанія оголосила про запуск, поки що у тестовому режимі, послуги відправлення посилок без візиту до відділення — з поштоматів.

Для цього знадобиться лише застосунок компанії, а поки нововведення тестується, коштуватиме це лише 1 грн.

Детальніше про те, як відправити посилку поштоматом, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, як переселенці можуть отримати свої кошти у відділеннях компанії і розповідали, звідки "Нова пошта" відновлює доставку посилок.