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"Нова пошта" перевершила себе". Українка з четвертої спроби отримала посилку у жахливому стані (фото)

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
21 грудня, 16:25
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Клієнтка поскаржилася, що кур'єр тричі переносив доставку її посилки і в результаті приніс пом'яту та надірвану коробку
"Нова пошта" тричі переносила доставку
"Нова пошта" тричі переносила доставку / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка "Нової пошти" поскаржилась на кур’єрську доставку, яка привезла їй посилку у досить "сумному стані".

Про це жінка написала відгук на власній сторінці у Facebook.

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За словами українки, "Нова пошта" тричі переносила дату доставки, хоча спочатку узгодила дату і час, на які було потрібно привезти вантаж, тож доставити посилку вдалось лише з 4 спроби.

"Видно сильно по машинах нещасну коробку пошвиряли, тому що виглядає вона вся не дуже, а з однієї зі сторін взагалі сумно. На фото нижній кут, ось так вона і приїхала. Наша подарункова коробка, яка всередині, теж надірвана, ну і пом'яті там порядно всі коробки. Сервіс – біль", – написала у відгуку дівчина та прикріпила фото.

Клієнтка також висловила надію, що такі проблеми із сервісом – це лише особливості передсвяткового періоду.

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Що відповіли у "Новій пошті"?

Співробітник "Нової пошти" попросив у жінки номер накладної та пообіцяв, що компанія розбереться в ситуації.

"Ми вже з'ясовуємо деталі інциденту у колег із профільного відділу, зорієнтуйте, будь ласка, чи цілий вміст посилочки", – написала служба підтримки.

На це постраждала відповіла, що все на місці, однак пом’яте, а також повідомила, що у зім’ятих коробках детальки для пряникових будиночків. Чи вцілили солодощі, поки невідомо.

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Нова послуга "Нової пошти"

Раніше ми розповідали, що "Нова пошта" і "Нафтогаз" створили нову спільну послугу для українців. Тепер просто у відділенні можна укласти договір із газотранспортною компанією.

Для цього потрібно зібрати певний пакет документів, прийти до відділення і запитати у співробітника "Нової пошти" про зразок заяви.

"Сьогодні" також писали, чому на пошті вам можуть відмовити у відправленні посилки, та як зміняться ціни на доставку наступного року.

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