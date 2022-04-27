Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Деяким українцям роздадуть по 1000 доларів – хто може отримати

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 квітня, 17:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Малі підприємці можуть подати заявки на проєкт допомоги українським виробництвам
Крафтові виробники отримають підтримку на розвиток своєї справи
Крафтові виробники отримають підтримку на розвиток своєї справи / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України", Укрпошта, громадська організація TECHBUREAU за підтримки Мінцифри запустили проєкт допомоги українським виробництвам під час війни.

Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, участь у Made in UA Support Project можуть взяти малі українські крафтові виробники.

Реклама

Умови участі

Йдеться про компанії, які залишаються в Україні та готові продовжувати діяльність. Сотні з них нададуть по 1000 доларів підтримки – загальний бюджет проєкту становить 100 тис. доларів. Скерувати гроші можна буде на різні цілі:

  • маркетинг;
  • поліпшення презентації товарів, представлених у магазині;
  • логістику;
  • виробництво.

До участі допускають компанії, які виробляють фізичні товари, наприклад, декор для дому, одяг, меблі, іграшки та інші речі. Усі вони мають бути зареєстрованими в Україні юридичними особами – ТОВ або ФОП 2 чи 3 групи. Виробництва також мають бути в Україні й працювати тут під час війни.

Заявки на участь приймають до 10 травня. Оформити й відправити їх можна за посиланням. Переможців оголосять 24 травня на офіційному сайті проєкту.

Реклама

Бізнес під час воєнного стану

Раніше "Сьогодні" розповідали, який бізнес можна запустити зі стартовим капіталом 5 тис. доларів (150 тис. грн). В сучасних умовах, це може бути інтернет-магазин, невеликий кіоск або заклад вуличної їжі. Є варіант викупити вже готовий бізнес за трохи більшу ціну, активно свою справу продають на Львівщині – власники збувають як інтернет-магазини, так і реальні магазини, секонд-хенди, ресторани і навіть фермерські господарства.

Водночас ще у березні великий бізнес отримав можливість від уряду скористатися опцією єдиного податку. Для цього підвищили ліміт до 10 млрд, знизили відсоток податку до 2% від обороту, зняли обмеження щодо кількості робітників і видів діяльності.

Через війну в Україні багато компаній тимчасово припинили свою роботу у деяких регіонах. Наприклад, популярний сервіс доставки Glovo майже втричі скоротив кількість кур'єрів. Однак у квітні компанія заявила про повернення на український ринок, хоч і не в усі міста – працюють лише у 24 населених пунктах, а в мирний час послуги надавали у 38 містах.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,22 грн/€
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн/$
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Економіка США
Як вам нова обкладинка The Economist?
Воєнний час
Де найвища середня зарплата
1
Дніпропетровська область
25 600 грн
2
Львівська область
24 800 грн
3
Полтавська область
23 400 грн
4
Одеська область
23 000 грн
А що у Києві?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росіяни Росіяни
2 871 (70%)
2
Іранці Іранці
590 (14,4%)
3
Іракці Іракці
230 (5,6%)
4
Афганці Афганці
225 (5,5%)
5
Пакистанці Пакистанці
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Мобілізаційне завдання
Хто може бронювати чоловіків?
Дізнатись
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,59
34,09
38,65
-
35,79
34,09
38,65
-
-
34,09
38,59
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,55
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти