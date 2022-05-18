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Деяких українців звільнили від орендної плати – кого стосуються зміни

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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18 травня, 11:07
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Розповідаємо, хто і протягом якого часу може не платити за оренду державного і комунального майна
Хто тепер може не платити за оренду
Хто тепер може не платити за оренду / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час дії воєнного стану держава намагається допомогти бізнесу різними способами. Тепер деяким фізособам і ФОПам скасували орендну плату.

Про такі зміни повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Кого стосуються зміни

Від орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна, які були чинні на 24 лютого 2022 року, до кінця цього року звільнили таких орендарів:

  • фізичних осіб та ФОПів, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану;
  • які використовують майно, розташоване в адміністративно-територіальних одиницях, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану.

Крім того, від орендної плати звільнили і тих, які використовують держмайно на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської областей і міста Києва. А також в закладах культури і освіти, якщо об'єкт оренди було передано в оренду на погодинній основі.

Для цієї категорії орендарів плату скасували до 30 вересня 2022 року.

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А от тих орендарів, які використовують держмайно на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської областей, звільнили від плати до 30 травня 2022 року.

Крім того, строк дії договорів оренди комунального і держмайна, який завершується під час дії воєнного стану та чотири місяці з дати його припинення чи скасування, продовжили автоматично.

Який бізнес може отримати 125 тис. грн

Раніше ми розповідали, що в Україні запускають грантовий фонд на підтримку бізнесу під час війни. Розрахований він на 300 мікро- та малих підприємств. Заявку на участь можна подати на порталі "Дія". Її може подати:

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  • бізнес, який розміщений в області, де ведуться або велися бойові дії;
  • бізнес, який виїхав з цих областей та тимчасово розгорнувся в більш безпечному місті;
  • бізнес, який постраждав внаслідок бойових дій, але все одно продовжує працювати та може це підтвердити.

Пріоритет у відборі надається компаніям, які створюють життєво необхідні товари для українців та ЗСУ. Відбором заявок займатиметься комісія з незалежних бізнес-експертів.

Ми також розповідали, що "Дія" відкрила центр у Варшаві. У центрі "Дія.Бізнес" можна отримати такі послуги:

  • проконсультуватися щодо відкриття бізнесу в Польщі;
  • отримати інформацію щодо статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі;
  • з'ясувати деталі щодо проживання і працевлаштування в Польщі.

"Сьогодні" писали і про те, що податкова готує перевірки українців. Читайте, яких підприємців перевірятимуть найперше.

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