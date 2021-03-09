Русский
$ 27,71
33,08
  1. Новини економіки
  2. Новини бізнесу

Не хочуть переїжджати, але згодні на вахтовий метод: яку роботу шукають українці

9 березня, 07:40

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

Люди робочих професій орієнтуються в основному на зарплату

Попит на робітничі професії в Україні не зник. При цьому в 2020 році деякі промислові компанії були змушені скоротити штат. Що ж заважає роботодавцям знайти співробітників робітничих професій, а претендентам – влаштуватися на нормальну роботу?

Реклама

Про це сайт "Сьогодні" дізнався зі спеціального дослідження ANCOR Ukraine, проведеного в лютому.

Результати показали, що 60% робітників не готові їхати на роботу в інший регіон країни або за кордон.

Однак в водночас 90% опитаних погодилися б на роботу за контрактом або вахтовим методом, якби їм запропонували влаштовує їх гідну зарплату.

Читайте також: В Україні змінили правила отримання допомоги із часткового безробіття

Реклама

Для 24% респондентів прийнятною зарплатою, при якій вони б погодилися переїхати в інший регіон, стали 15-20 тис. грн, ще для 21% – 25-30 тис. грн, і для 14% – 30-35 тис. грн. Називалися і більш високі цифри. На зарплати менше 15 тис. грн погодилися б тільки 9% опитаних.

Крім того, більше половини респондентів (56%) сказали, що для них важливо, щоб пропонована робота була офіційною.

В тренді
Українців попередили про нову аферу в Мережі: шахраї крадуть з картки всі гроші

Детальніше читайте на сайті "Сьогодні" в матеріалі Весняний ринок праці: в яких сферах зараз найлегше влаштуватися на роботу і скільки платять.

До речі, через карантин і коронавірусу під загрозою зникнення опинилися цілі галузі. Ми вже розбиралися, які професії переживуть коронакризу в Україні, а кому доведеться шукати нову роботу.

А про те, як українці ставляться до віддаленої роботи, дивіться в сюжеті:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

робота українці вакансії працевлаштування професії ринок праці здобувач

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Перераховувати виручку на рахунок в ПриватБанку тепер можна безкоштовно
Перераховувати виручку на рахунок в ПриватБанку тепер можна безкоштовноЕкономіка
Пандемія перекроїла ринок праці. Що змінюється в Україні?
Пандемія перекроїла ринок праці. Що змінюється в Україні?Бізнес
Заробітчанам роздадуть кредити на бізнес в Україні: що пропонують
Заробітчанам роздадуть кредити на бізнес в Україні: що пропонуютьБізнес
Поплатився за скандали. Джек Ма перестав був найбагатшою людиною Китаю
Поплатився за скандали. Джек Ма перестав був найбагатшою людиною КитаюБізнес
Бізнес за 300 тисяч. Український підприємець з нуля підкорив ринок дезінфекції
Бізнес за 300 тисяч. Український підприємець з нуля підкорив ринок дезінфекціїБізнес
В Україні змінили правила отримання допомоги із часткового безробіття
В Україні змінили правила отримання допомоги із часткового безробіттяБізнес

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти