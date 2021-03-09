Не хочуть переїжджати, але згодні на вахтовий метод: яку роботу шукають українці

Попит на робітничі професії в Україні не зник. При цьому в 2020 році деякі промислові компанії були змушені скоротити штат. Що ж заважає роботодавцям знайти співробітників робітничих професій, а претендентам – влаштуватися на нормальну роботу?
Про це сайт "Сьогодні" дізнався зі спеціального дослідження ANCOR Ukraine, проведеного в лютому.
Результати показали, що 60% робітників не готові їхати на роботу в інший регіон країни або за кордон.
Однак в водночас 90% опитаних погодилися б на роботу за контрактом або вахтовим методом, якби їм запропонували влаштовує їх гідну зарплату.
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Для 24% респондентів прийнятною зарплатою, при якій вони б погодилися переїхати в інший регіон, стали 15-20 тис. грн, ще для 21% – 25-30 тис. грн, і для 14% – 30-35 тис. грн. Називалися і більш високі цифри. На зарплати менше 15 тис. грн погодилися б тільки 9% опитаних.
Крім того, більше половини респондентів (56%) сказали, що для них важливо, щоб пропонована робота була офіційною.
Детальніше читайте на сайті "Сьогодні" в матеріалі Весняний ринок праці: в яких сферах зараз найлегше влаштуватися на роботу і скільки платять.
До речі, через карантин і коронавірусу під загрозою зникнення опинилися цілі галузі. Ми вже розбиралися, які професії переживуть коронакризу в Україні, а кому доведеться шукати нову роботу.
А про те, як українці ставляться до віддаленої роботи, дивіться в сюжеті:
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