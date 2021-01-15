Податки для ФОПів змінилися: скільки платити в 2021 році

В Україні в 2021 році підвищується мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Отже, змінюються і податкові ставки для фізосіб-підприємців (ФОП).

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Для цієї групи мінімальний ЄСВ – 22% від мінімальної зарплати. Тобто з 1 січня 2021 року – 1320 гривень, а з 1 грудня – 1430 гривень.

Розмір єдиного податку встановлює місцева влада. Але він не може бути вищим за 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня. Тобто 227 гривень у 2021 році.

2-я група ФОП

Мінімальний ЄСВ – 22% від мінімальної зарплати. Відповідно, з 1 січня 2021 року – 1320 гривень, з 1 грудня – 1430 гривень.

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Розмір єдиного податку теж встановлює місцева влада. Але обмеження інше – не вище 20% мінімальної зарплати на 1 січня. Тобто 1200 грн у 2021 році.

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3-тя група ФОП

Мінімальний ЄСВ – 22% від мінімальної зарплати: з 1 січня 2021 року – 1320 гривень, з 1 грудня – 1430 гривень.

Єдиний податок у двох варіантах:

5% доходу, якщо підприємець не зареєстрований платником ПДВ;

3% доходу плюс ПДВ, якщо підприємець зареєстрований як платник ПДВ.

Крім того, податки потрібно платити на зарплату найманих працівників. Мінімальна зарплата з 1 січня становить 6000 гривень, а з 1 грудня зросте до 6500 гривень. Податки і збори складають 19,5% (ПДФО + військовий збір). Тобто зараз з мінімалки в 6000 гривень платити потрібно 1170 гривень.

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Нагадаємо, з 1 січня 2021 року також ще змінилися річні ліміти доходів ФОП. За ним визначається група платника податків-спрощенця.

Також фізосіб-підприємців 1-ї групи звільнили від сплати єдиного податку з грудня 2020-го по травень 2021 року. Однак "податкові канікули" не торкнуться порушників умов застосування першої групи платників єдиного податку.

А про те, чого вимагали ФОПи від влади, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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