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На "Новій пошті" запрацювала нова послуга: як українці можуть надсилати посилки

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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5 липня, 12:03
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Розповідаємо, що нового з'явилося для клієнтів "Нової пошти"
На "Новій пошті" запускають нову послугу
На "Новій пошті" запускають нову послугу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Нова Пошта" запускає для клієнтів нову послугу для відправки посилок. Тепер для цього зовсім не обов'язково приходити у відділення поштового оператора, а можна просто скористатися поштоматом.

Як повідомляє прес-служба "Нової пошти", відправляти посилку з поштоматів вже можуть мешканці Києва, Львова, Одеси, Дніпра та Полтави. З 18 липня така послуга почне працювати у Вінниці.

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Як надіслати посилки з пошти:

  • оновити мобільний додаток "Нової пошти", у розділі "Створити посилку" з'явиться додатковий підпункт місця відправлення – поштомат;
  • самостійно створити електронну накладну для посилки в додатку;
  • запакувати свою посилку вдома, підійти до поштомата з посилкою, відкрити створену накладну та натиснути "Відкрити комірку";
  • покласти в комірку упаковку без маркування;
  • підтвердити завантаження у мобільному додатку;
  • закрити комірку.

Крім того, до 31 серпня для клієнтів "Нової пошти" буде діяти акція на вартість відправки з поштомату. Вона залежить від того, хто платить за доставку посилки: якщо відправник – 35 грн, а якщо одержувач – 50 грн. Відправка документів через поштомат та відділення буде з фіксованим тарифом — 45 грн та конверт.

"Укрпошта" змінює тарифи

З 1 липня поштовий оператор підвищив вартість доставки посилок. Тепер доставити посилку по Україні стане дорожче на 14%, а в межах області – на 13%.

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Наприклад, посилка вагою до 1 кг у межах України, яка раніше коштувала 31 грн., після перегляду тарифів коштуватиме 35 грн., а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн. замість 65 грн. Також на 14% зросте вартість послуги "Документи". При цьому вартість міжнародних відправлень не змінюється.

Раніше "Сегодня" розповідала, що "Укрпошта" стала першою у світі поштовою компанією, яка відкрила свій магазин на міжнародному майданчику з онлайн-продажів – Amazon. Також ми писали, що "Нова Пошта Глобал" відновила доставку замовлень з інтернет-магазинів США та ще семи країн Євросоюзу.

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