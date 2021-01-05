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На карантинні виплати витратили мільярди: скільки українців отримали по 8000 гривень

5 січня, 13:14

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Заявки на отримання допомоги вже не приймають

Майже півмільйона підприємців і найманих працівників в Україні – 480 тис. людей – отримали карантинні виплати по 8000 гривень. Понад 200 тис. підприємців вирішили не просити компенсацію з держбюджету. В цілому на ці виплати Пенсійний фонд України витратив понад 3,5 млрд гривень.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляють новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, з 31 грудня 2020 року в Україні припинили приймати заявки на отримання виплат за карантин. Всім, хто встиг звернутися за допомогою, гроші надійдуть в найближчі два тижні.

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Також повідомлялося, що виплати по 8000 грн – це не єдина "плюшка" для підприємців. Верховна Рада також прийняла закон про прощення боргів і податкові канікули.

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бізнес компенсації карантин виплати Пенсійний фонд соцвиплати

Джерело: Сьогодні

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