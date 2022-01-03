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Шахраї вигадали новий спосіб обману через "Нову пошту": як не втратити гроші

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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3 січня, 09:55
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Аферисти крадуть гроші з карток українців, використовуючи фейкові посилання
Шахраї створили фейковий сервіс "Нової пошти"
Шахраї створили фейковий сервіс "Нової пошти" / Фото: Колаж: Сьогодні

Шахраї вигадали нову схему обмана українців на сайтах купівлі-продажу, пропонуючи скористатися ніби-то новою послугою "Нової пошти".

Про це у Facebook написав чоловік, якого намагалися обдурити у цей спосіб.

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Схема полягає в тому, що шахрай, під виглядом покупця, обирає ваш товар на інтернет-майданчику і пропонує оплатити замовлення через сервіс "novapay".

Так і автору посту, який хотів продати непотрібні речі написала жінка на ім’я Анастасія та запропонувала купити товар через цю функцію.

"Далі вона надсилає посилання на "накладну" на "сайті" "Нової Пошти", зроблено правдоподібно, тільки "beautiful-pays.site" насторожує. Зрозуміло, від мене, з метою безпеки, потрібно ввести номер картки тощо", – пише користувач.

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Щоб перевірити сервіс він ввів дані порожньої віртуальної картки, однак сайт шахраїв написав, що залишок на картці має бути не меншим ніж сума продажів.

Тобто, якщо чоловік ввів би дані картки із грошима, з його рахунку списали невідому кількість коштів.

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Підроблене посилання виглядало так: https://novaposhta.beautiful-pays.site/pay/20450260292142, хоча справжній сайт novapay має домен https://novapay.ua/.

"Нова пошта" викрила схему шахраїв

У листопаді 2021 року клієнт "Нової пошти" втратив посилку із цілою тонною горіхів вартістю близько 180 тис. грн.

Усьому виною шахраї, які вигадали нову схему обману, яка полягає у тому, що за допомогою підроблених документів аферист забирає з пошти посилку на ваше ім’я.

Обирають такі злочинці переважно дорогі відправлення, а співробітники "Нової пошти" не мають повноважень перевіряти справжність документів.

"Сьогодні" також писали, якими будуть тарифи "Нової пошти" у 2022 році та розповідали, як працює поштовий оператор у період новорічних свят.

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