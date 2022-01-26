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"Медіа Група Україна" стала одним із найкращих роботодавців країни

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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26 січня, 18:12
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Вже другий рік поспіль "Медіа Група Україна" перебуває серед лідерів
Минулого року "Медіа Група Україна" відзначила своє 11-річчя
Минулого року "Медіа Група Україна" відзначила своє 11-річчя / Фото: Колаж: Сьогодні

"Медіа Група Україна" посіла друге місце серед компаній медіагалузі за привабливістю бренда роботодавця..

Рейтинг щороку публікує Forbes Ukraine у партнерстві з сайтом пошуку роботи Work.ua.

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МГУ потрапляє до рейтингу вже другий рік поспіль. Цього разу у загальному рейтингу компанія покращила свою позицію на 6 пунктів.

Лише за останній рік "Медіа Група Україна" оновила наповнення корпоративного соціального пакету, приділила значну увагу організації масової вакцинації співробітників компанії та їх родичів, здійснила масштабний переїзд та об’єднання всіх активів компанії на території однієї офісної будівлі.

"Ми вдячні кожному співробітнику компанії за розуміння й лояльність, за те, що ці складні часи пандемії ми проходимо згуртованими, підтримуючи один одного. Така командна робота дозволяє нам реалізовувати наймасштабніші та амбітні проєкти", – коментує директор з управління персоналом "Медіа Групи Україна" Євген Бондаренко.

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Так, у 2021 році "Медіа Група Україна" реалізувала два сезони шоу "Маска" та "Співають усі", які транслювалися на телеканалі "Україна". Шоу завоювали симпатії багатьох глядачів України. Крім того, азболютним лідером на українському інформаційному телеринку став "Україна", у лідерах був і створений МДУ оригінальний серіал "Зломовчання" на ОТТ-платформі OLL.TV.

Раніше ми розповідали, Головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак здобув нагороду у номінації "Найкращий головний редактор інформаційного телемовлення" Всеукраїнської бізнес-премії CABINET BOSS TOP-50.

Церемонія нагородження лауреатів відбулася 29 листопада у Києві.

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Премія вручають компаніям та людям, завдяки яким створюються провідні бренди і проєкти, що завоювали лідерські позиції на українському ринку і сприяють розвитку нашої країни.

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