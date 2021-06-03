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Маск змінює профіль? Tesla відкриє в США власні ресторани

3 червня, 13:21

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Автовиробник вирішив використовувати свій бренд для ресторанів різних типів – швидше за все, вони з'являться на зарядних станціях

На зарядних станціях Tesla в Америці можна буде перекусити. Фото: REUTERS/Thomas Peter

На зарядних станціях Tesla в Америці можна буде перекусити. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Автомобільна компанія Tesla американського мільярдера Ілона Маска може розширити сферу своєї діяльності і заснувати мережу ресторанів.

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Про це повідомляє Bloomberg

Посилаючись на дані Відомства з патентів і товарних знаків США, бренд Tesla хочуть використовувати для ресторанів різних типів: з функцією їжі на винос, самообслуговування, закусочних або фастфудів.

Заявка на реєстрацію марки була подана 27 травня – на відомому логотипі компанії букві E оформлена у вигляді трьох тарілок.

Так буде виглядати логотип ресторанів Tesla. Фото: uspto.report

Журналісти допускаються, що мова йде про створення міні-маркетів та центрів харчування на зарядних станціях Tesla в Америці. Втім, за оцінками експертів, це станеться не раніше, аніж за кілька місяців.

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Варто зазначити, що Маск ділився планами заснувати мережу закусочних ще кілька років тому. Наприклад, в 2018 році він заявив, що хоче відкрити ресторан для любителів "олдскульних" автомобілів, роликових ковзанів і рок-музики на новій зарядній станції в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, в першому кварталі 2021 року Tesla року вийшла на рекордний прибуток – з січня по березень чистий прибуток компанії склав 438 млн доларів, або 0,39 долара в розрахунку на акцію.

Також ми повідомляли про пожежі, яка спалахнула на заводі Tesla в американському місті Фрімонт, штат Каліфорнія.

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