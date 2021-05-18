Маск втратив 3 млрд доларів за добу – він більше не другий у рейтингу мільярдерів

Розмір статків засновника Tesla безпосередньо залежить від успішності його компанії, а вона останнім часом втрачає в ціні

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск, який одним словом обвалив курс біткоїну, і сам несе фінансові втрати. Статки мільярдера за стуки зменшилися на 3,16 млрд доларів через падіння акцій Tesla. В результаті Маск опустився на третє місце в рейтингу Bloomberg Billionaires Index. Його багатство тепер оцінюється в 161 млрд доларів. Другу сходинку посів співвласник компанії Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

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Втім, за даними рейтингу Forbes, Маск все ще залишається другою найбагатшою людиною на планеті після Джеффа Безоса (Amazon). До речі, аналітики цього видання оцінюють статки Маска на 10 млрд доларів скромніше, ніж їхні колеги з Bloomberg.

За два місяці капіталізація Tesla впала на 20%. Це пов'язано з дефіцитом напівпровідників і великою конкуренцією на авторинку.

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Нагадаємо, коли Tesla била рекорд за рекордом на фондових ринках (наприклад, в листопаді 2020 року, коли капіталізація Tesla вперше перевищила 500 млрд доларів), Маск був найбагатшою людиною у світі.

До речі, недавно Ілон Маск в прямому ефірі жартував про синдром Аспергера, свою дивну мову, відправлення людей на Марс та ім'я сина: