Маск бідніє. Tesla втратила чверть трильйона доларів за місяць

Акції високотехнологічних компаній дешевшають, до того ж є проблеми на ринку авто

Ринкова вартість Tesla за місяць впала більш ніж на 277 млрд доларів. Акції компанії дешевшають вже п'ять торгових сесій поспіль. На цьому тлі засновник Tesla Ілон Маск за тиждень втратив більш 49 млрд доларів свого стану.

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Такі підрахунки оприлюднило агентство Reuters.

Аналітики пояснюють, що акції високотехнологічних компаній, які різко подорожчали на початку пандемії коронавируса, зараз почали дешевшати. Інвестори знову переводять кошти в інші активи – на тлі активної вакцинації проти COVID-19 і сигналів про відновлення світової економіки.

"Люди дуже агресивно інвестували в ці акції, а це означає, що вони будуть також само швидко виходити [з цих активів", – сказав аналітик Roth Capital Partners Крейг Ірвін.

В цілому високотехнологічний індекс Nasdaq впав більш ніж на 10,5% за останні три тижні.

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На автомобільну промисловість також чинила тиск глобальна нестача напівпровідникових чіпів. Це викликало серйозну затримку виробничої діяльності і змусило багато компаній скоротити виробництво.

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Нагадаємо, в кінці лютого Маск заявляв, що завод Tesla під Фрімонті (Каліфорнія) був закритий на два дні через "брак запчастин".

Приблизно тоді ж Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною в світі.

Причиною цього міг стати коментар Маска про ціну біткоїну – мільярдер заявляв, що ціни на криптовалюту знаходяться на завищеному рівні. При цьому за два тижні до заяви Маска Tesla оголосила, що придбала біткоїни на 1,5 млрд доларів.

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