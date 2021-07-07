Малий бізнес в Україні зможе торгувати спиртом власного виробництва

Дерегуляція ринку спирту триває / Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні

Після того, як спиртова галузь в Україні перестала бути тільки державною, у Кабінеті міністрів з'явився план дерегулювати виробництво та обіг спирту для малих підприємців. Передбачається, що малий бізнес отримає право продавати дистиляти власного виробництва в обсязі до 10 тис. декалітрів на рік.

Таку ініціативу схвалили на засіданні уряду, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Торгівля великими партіями спирту дозволятиметься на підставі ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями. Вартість такого документа – 30 тис. гривень. Роздрібна торгівля спиртом, відповідно, буде дозволена тим, хто оформив ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

За перевищення дозволеного обсягу продажів передбачається штраф – 200% вартості реалізованої партії товару, але не менше 17 тис. гривень.

Як відомо, у 2020 році в Україні відмінили державну монополію на ринку спирту. Раніше в уряді підраховували, що через тіньовий ринок, який існував поряд з державною монополією на виробництво спирту, щороку держбюджет недоотримав 8-10 млрд гривень.

У березні 2021 року в Україні видали першу ліцензію на виробництво спирту приватній компанії. Його отримала компанія Nemiroff. Виробництво запускається на Немирівському спиртзаводі, який продали за 55 млн гривень.

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До речі, державний "Укрспирт" наростив прибуток на 63%, незважаючи на процес приватизації об'єктів підприємства.