Русский
$ 27,25
32,26
  1. Новини економіки
  2. Новини бізнесу

Малий бізнес в Україні зможе торгувати спиртом власного виробництва

7 липня 2021 13:47

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Для невеликих підприємств запропонували встановити ліміти. За їхнє перевищення бізнесменам загрожуватимуть штрафи

Дерегуляція ринку спирту триває

Дерегуляція ринку спирту триває / Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні

Після того, як спиртова галузь в Україні перестала бути тільки державною, у Кабінеті міністрів з'явився план дерегулювати виробництво та обіг спирту для малих підприємців. Передбачається, що малий бізнес отримає право продавати дистиляти власного виробництва в обсязі до 10 тис. декалітрів на рік.

Таку ініціативу схвалили на засіданні уряду, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Реклама

Торгівля великими партіями спирту дозволятиметься на підставі ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями. Вартість такого документа – 30 тис. гривень. Роздрібна торгівля спиртом, відповідно, буде дозволена тим, хто оформив ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

За перевищення дозволеного обсягу продажів передбачається штраф – 200% вартості реалізованої партії товару, але не менше 17 тис. гривень.

Як відомо, у 2020 році в Україні відмінили державну монополію на ринку спирту. Раніше в уряді підраховували, що через тіньовий ринок, який існував поряд з державною монополією на виробництво спирту, щороку держбюджет недоотримав 8-10 млрд гривень.

Не пропусти!
Герой Італії: футболіст забив переможний пенальті і пробіг 72 км на шляху до фіналу Євро
Жоржина - лідер збірної Італії за дистанцією на Євро

У березні 2021 року в Україні видали першу ліцензію на виробництво спирту приватній компанії. Його отримала компанія Nemiroff. Виробництво запускається на Немирівському спиртзаводі, який продали за 55 млн гривень.

Реклама

До речі, державний "Укрспирт" наростив прибуток на 63%, незважаючи на процес приватизації об'єктів підприємства.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Glusco відновив продаж бензину? Ми перевірили, що відбувається на АЗС
Glusco відновив продаж бензину? Ми перевірили, що відбувається на АЗСАвто
Зеленський ввів
Зеленський ввів "податок на Google"Бізнес
Удвічі дорожче, ніж у Європі: в Україні злетіли ціни на цукор
Удвічі дорожче, ніж у Європі: в Україні злетіли ціни на цукорЕкономіка
В Україні відкрився офіс Apple: що тепер зміниться для українців
В Україні відкрився офіс Apple: що тепер зміниться для українцівБізнес
Apple офіційно в Україні: чому компанія раптом звернула увагу на українців
Apple офіційно в Україні: чому компанія раптом звернула увагу на українцівУкраїна
Зіткнення SaveФОП з поліцією – хто стоїть за протестами підприємців
Зіткнення SaveФОП з поліцією – хто стоїть за протестами підприємцівВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти