Малий бізнес і його співробітники отримають карантинні 8000 гривень. Кому видадуть і як відправити заявку

Малі підприємці та їх наймані співробітники з "червоних зон" з 19 квітня зможуть відправляти заявки на отримання карантинних 8000 грн, анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Заявки приймають через додаток або портал "Дія", правила отримання допомоги прописані в доповненнях до постанови № 329. Головні умови:
- Одержувачі повинні перебувати на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
- Місцем реєстрації одержувачів повинен бути регіон України, який віднесено до "червоної зони" карантину.
Як подати заявку на 8000 грн через "Дія"
- Авторизуватися в додатку "Дія" через BankID або ЕЦП.
- У розділі "Послуги" натиснути "Отримати допомогу" ( "Дія" автоматично перевірить інформацію про одержувача).
- Ввести номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок).
Якщо у вас немає такої функції – швидше за все, ви не маєте права на отримання компенсації в 8000 грн.
Види діяльності ФОПів, співробітники яких мають право на отримання карантинних 8000 грн
- Роздрібна торгівля деталями для автотранспортних засобів;
- Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку і зображення;
- Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля меблями, освітлювальними приладдям і товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля невикористовуваними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля з лотків та на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
- Роздрібна торгівля з лотків та на ринках іншими товарами;
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- Діяльність ресторанів, надання послуг харчування;
- Поставка готових страв для подій, обслуговування напоями;
- Демонстрація кінофільмів;
- Організація конгресів і торговельних виставок;
- Театральна та концертна діяльність;
- Діяльність з підтримки театральних і концертних заходів;
- Функціонування театральних і концертних залів;
- Функціонування бібліотек і архівів;
- Функціонування музеїв;
- Функціонування спортивних споруд;
- Діяльність спортивних клубів;
- Діяльність фітнес-центрів;
- Функціонування атракціонів і тематичних парків;
- Організація інших видів відпочинку та розваг;
- Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
- Діяльність із забезпечення фізичного комфорту.
На цю програму підтримки планують витратити близько 3 млрд гривень з держбюджету. За рахунок місцевих бюджетів можуть виплачуватися додаткові суми. Їх встановлять безпосередньо на місцях.
Нагадаємо, в "червоній зоні" карантину знаходиться більше 10 регіонів.
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