Малий бізнес і його співробітники отримають карантинні 8000 гривень. Кому видадуть і як відправити заявку

Стартує прийом заяв на виплату компенсацій в червоних зонах карантинах. Запити потрібно відправляти в електронному вигляді

Малі підприємці та їх наймані співробітники з "червоних зон" з 19 квітня зможуть відправляти заявки на отримання карантинних 8000 грн, анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Заявки приймають через додаток або портал "Дія", правила отримання допомоги прописані в доповненнях до постанови № 329. Головні умови:

Одержувачі повинні перебувати на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Місцем реєстрації одержувачів повинен бути регіон України, який віднесено до "червоної зони" карантину.

Як подати заявку на 8000 грн через "Дія"

Авторизуватися в додатку "Дія" через BankID або ЕЦП.

У розділі "Послуги" натиснути "Отримати допомогу" ( "Дія" автоматично перевірить інформацію про одержувача).

Ввести номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок).

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Якщо у вас немає такої функції – швидше за все, ви не маєте права на отримання компенсації в 8000 грн.

Види діяльності ФОПів, співробітники яких мають право на отримання карантинних 8000 грн

Роздрібна торгівля деталями для автотранспортних засобів;

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку і зображення;

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальними приладдям і товарами для дому в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля невикористовуваними товарами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

Відео: Сьогодні

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках іншими товарами;

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

Діяльність ресторанів, надання послуг харчування;

Поставка готових страв для подій, обслуговування напоями;

Демонстрація кінофільмів;

Організація конгресів і торговельних виставок;

Театральна та концертна діяльність;

Діяльність з підтримки театральних і концертних заходів;

Функціонування театральних і концертних залів;

Функціонування бібліотек і архівів;

Функціонування музеїв;

Функціонування спортивних споруд;

Діяльність спортивних клубів;

Діяльність фітнес-центрів;

Функціонування атракціонів і тематичних парків;

Організація інших видів відпочинку та розваг;

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

На цю програму підтримки планують витратити близько 3 млрд гривень з держбюджету. За рахунок місцевих бюджетів можуть виплачуватися додаткові суми. Їх встановлять безпосередньо на місцях.

Нагадаємо, в "червоній зоні" карантину знаходиться більше 10 регіонів.

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