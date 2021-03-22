Маленька Україна в Польщі. Як наші мігранти опанували бізнес для своїх

Українські мігранти в Польщі організовують сервіс "для своїх". Наших співвітчизників у цій країні стало вже так багато, що простіше не везти українські делікатеси з дому, а купити у своїх у Польщі. Те саме стосується послуг – мігранти намагаються і стригтися, і лікуватися одне в одного. І в цьому є сенс: понад мільйон клієнтів залишають у підприємців до 2 млрд доларів на рік.

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Про тугу за зефіром, про те, чому возять до Польщі книги і навіщо українцям балет у Варшаві, розповіла кореспондентка "Сьогодні" Маргарита Ситник у новому сюжеті про життя мігрантів у Польщі.

Ще кілька років тому незадоволеною потребою українців у Польщі залишалося придбання нормального оселедця, халви або зефіру, які не так-то просто знайти на чужині. Але тепер це все доступно в магазинах з українськими товарами.

Все більше мігрантів залишаються в Польщі й ходять "по своє до своїх". У країні відкриваються українські ресторани, салони краси, стоматологічні кабінети та лікарні.

Їжа

Цілий зефір-бар у Варшаві відкрила сім'я Красовських з Білорусі. Вони переїхали сюди в пошуках кращого життя в розпал пандемії та відразу відчули шалений попит з боку українців. Солодощі Красовські виготовляють самі.

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Клієнти – у захваті. Особливо радіють ті, хто через пандемію став рідше їздити додому і поповнювати запаси ласощів.

Медицина

А українських лікарів у Польщі чекали вже давно. Їх весь час шукають у соціальних мережах і через знайомих. Мігранти здебільшого розмовляють польською, але лікуватися вважають за краще у земляків.

"Медицина в Польщі відрізняється від української. Наші лікарі зрозуміло ведуть прийом, з ними можна поспілкуватися. Можна знайти компроміс щодо ліків", – розповів власник клініки Сергій Кондрашов.

Він, до речі, і не збирався відкривати клініку в Польщі. П'ять років Сергій працевлаштовував лікарів. Через те, що процедура підтвердження дипломів розтягувалася на роки, тільки перед пандемією перші українські медики змогли розпочати практику. І тут уже попит зробив свою справу.

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Книги

У самісіньке яблучко вцілили і подруги Настя та Марія – вони літаками возять до Польщі книги. Рахують не за кількістю примірників, а в тоннах. Остання партія літератури затягнула на 2800 тонн. Кажуть, їхні книги мотивують мігрантів щось змінювати у своєму житті, відкривати власний бізнес.

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Дівчата й самі спершу приїхали в Польщу просто на заробітки, але в результаті заснували книжкову крамницю. Ідея виникла через любов до читання і тотальну відсутність книг рідною мовою. Спочатку замовили всього 20 книг, та ті розлетілися просто миттєво. Відтоді обсяги тільки ростуть.

"Ми починали з маленької кімнатки на 20 квадратних метрів. Під час пандемії ми розширилися в два рази. Тепер нам знову трохи тісно, хочемо далі розширюватися", – розповідає співвласниця букруму Czytajswoje Анастасія Снопова.

Балет

Деякі українські мігранти тільки в Польщі змогли знайти те, чого їм не вистачало в Україні. Бізнес-аналітикиня міжнародної компанії Катерина Аксьонова в дитинстві займалася балетом і вже не вірила, що знову повернеться до своєї мрії.

У кожному великому місті Польщі вже відкрилося по кілька танцювальних шкіл для українців. Аліна Клопіжникова створила у Варшаві першу балетну студію. Тут тренуються українські мігрантки у віці від 2,5 до 50 років.

"Дівчатка раніше займалися, потім не склалося, і педагог сказав – ні, не те. Побачили ось рекламу і прийшли. Мрії збуваються. Дуже б хотілося показати Польщі, що ми не просто приїжджаємо сюди попрацювати", – говорить Аліна.

Що ще?

Сервіс для своїх також складають салони краси, СТО, бухгалтерські компанії, маркетингові та рекламні агентства. Всі вони обслуговують земляків рідною мовою.

"У нас тільки 10% польських клієнтів, а 90% – це ті, хто хоче, щоб з ними говорили на одній мові. Особливо ми любимо клієнтів, які вже були у поляків. Вони знають, які відчужені й далекі від клієнта польські бухгалтери. А ми намагаємося бути ближче, щось підказати. У Польщі ж бухгалтер не має права давати поради", – розповів власник бухгалтерської компанії Віталій Химчук.

Крім того, поляки вже теж зрозуміли, що українці – це понад мільйон клієнтів. І почали конкурентну боротьбу. Польська інфраструктура вже стала більш привітною і поступово адаптується до українців. Наприклад, у деяких музеях вже з'явилися екскурсії українською мовою, вводять україномовні консультації банки та транспортні компанії.

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Водночас і самі жителі Польщі придивляються до українського сервісу – вже розсмакували зефір і вареники, переймають б'юті-тренди із салонів краси та цікавляться, що ще привезли мігранти з України.

Нагадаємо, раніше ми також розповідали, як українці скуповують квартири в Польщі.

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