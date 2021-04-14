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Локдаун ринкам не указ: торговці навчилися працювати навіть під час жорсткого карантину

14 квітня, 13:15

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Продавці вміло уникають штрафів від поліції та пропонують місцевій владі альтернативу повному закриттю речових ринків

Те, що Україна опинилася серед перших у світі за смертністю від коронавірусу, не зупиняє спритних підприємців. Бізнесмени шукають і знаходять нові способи обійти карантин. Наприклад, в Сумах ринок зачинений, але продавці не соромляться і торгують поряд з ним прямо з багажників авто.

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Житель Сум Олексій Плаксієнко показав "Сьогодні", як багажник автомобіля перетворили на намет. Торгують спортивними костюмами.

Відео: Сьогодні

Легальні ряди з непродовольчими товарами на центральному ринку в Сумах закриті вже три тижні. Але торгівля все одно йде повним ходом. Кіоск з валізами і сумками закривається прямо перед нашою знімальною групою.

Уже через кілька кроків кореспондентам щастить – продавчиня одягу торгує з багажника авто. Щоправда запевняє: насправді ніби й не працює – мовляв, це онлайн-замовлення, які прийдуть забирати замовники. І все одно жінка поспішно прибирає розвішаний товар і закриває багажник.

Зовсім недалеко від продавців – наряд поліції, що має стежити за дотриманням карантинних заходів. Поки вони опитують підприємницю, навколо знімальної групи збирається натовп. Торговці обурені – кажуть, що не можуть припинити роботу навіть на час локдауну, адже їм потрібно годувати сім'ї. А крім того – оплачувати податки та оренду приміщень, якими вони навіть не можу скористатися. Таких на місцевому ринку – більше тисячі.

"Просимо владу хоча б зробити видачу товару на місці. Ми готові заклеїти робоче місце, навіть не допускати покупця на торговельну точку", – говорить підприємниця Лариса Гончарова.

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Свої пропозиції торговці з речового ринку подали міській владі.

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Поки їх розглядають, поліція продовжує штрафувати торговців за порушення карантинних обмежень. За три тижні склали 20 протоколів – на загальну суму понад 100 тис. гривень.

Але продавчиню, яка торгувала з багажника, не оштрафували. До моменту, коли підійшли поліцейські, вона вже закрила багажник. Правоохоронці обмежилися попередженням.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, на чому українці економлять у локдаун.

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торгівля ринки карантин Суми порушення локдаун

Джерело: Сьогодні

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