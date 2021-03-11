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Легендарний мільярдер Воррен Баффет розбагатів до 100 млрд доларів

11 березня, 09:09

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Таким багатством у світі володіють лише п'ятеро людей

Американський мільярдер Воррен Баффет, статки якого росли і в 2020 році, тепер розбагатів до 100 млрд доларів. Акції інвестиційної компанії Баффета Berkshire Hathaway в 2021 році подорожчали на 15%.

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Про це свідчать дані Forbes Real-Time Billionaires list.

Всього в світі лише п'ятеро мільярдерів, чиї статки, за даними Forbes, перевищують 100 млрд доларів. Баффет перебуває в ТОП-5 разом з Джеффом Безосом, Ілоном Маском, Бернаром Арно та Біллом Гейтсом.

Баффет – найстарший у цьому переліку. Йому 91 рік. Після нього за старшинством Бернар Арно, якому виповнилося 72 роки.

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Berkshire Hathaway подорожчала, зокрема, завдяки викупу власних паперів. Компанія витратила на них рекордні 24,7 млрд доларів у 2020 році й вже 4,2 млрд доларів до середині лютого 2021-го, повідомляє Bloomberg.

Перехід позначки в 100 млрд доларів ще примітніший, якщо врахувати, що Баффет з 2006 року віддав на благодійність понад 37 млрд доларів акціями Berkshire.

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Крім того, Баффет разом з Гейтсом заснував проєкт The Giving Pledge ("Клятва дарування"). Приєднуючись до "клятви", люди дають обіцянку жертвувати не менш як половину своїх статків.

Воррен Баффет – бізнес-магнат, що незмінно входить до спільноти найбагатших людей планети, голова інвестиційно-фінансового холдингу Berkshire Hathaway, автор посібників про принципи вкладення капіталу, філантроп.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ексдружина глави компанії Amazon Джеффа Безоса, одна з найбагатших жінок світу Маккензі Скотт, вийшла заміж за шкільного вчителя.

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стан багатство Bloomberg Уоррен Баффет мільярдери Forbes

Джерело: Сьогодні

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