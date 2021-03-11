Легендарний мільярдер Воррен Баффет розбагатів до 100 млрд доларів

Американський мільярдер Воррен Баффет, статки якого росли і в 2020 році, тепер розбагатів до 100 млрд доларів. Акції інвестиційної компанії Баффета Berkshire Hathaway в 2021 році подорожчали на 15%.
Про це свідчать дані Forbes Real-Time Billionaires list.
Всього в світі лише п'ятеро мільярдерів, чиї статки, за даними Forbes, перевищують 100 млрд доларів. Баффет перебуває в ТОП-5 разом з Джеффом Безосом, Ілоном Маском, Бернаром Арно та Біллом Гейтсом.
Баффет – найстарший у цьому переліку. Йому 91 рік. Після нього за старшинством Бернар Арно, якому виповнилося 72 роки.
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Berkshire Hathaway подорожчала, зокрема, завдяки викупу власних паперів. Компанія витратила на них рекордні 24,7 млрд доларів у 2020 році й вже 4,2 млрд доларів до середині лютого 2021-го, повідомляє Bloomberg.
Перехід позначки в 100 млрд доларів ще примітніший, якщо врахувати, що Баффет з 2006 року віддав на благодійність понад 37 млрд доларів акціями Berkshire.
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Крім того, Баффет разом з Гейтсом заснував проєкт The Giving Pledge ("Клятва дарування"). Приєднуючись до "клятви", люди дають обіцянку жертвувати не менш як половину своїх статків.
Воррен Баффет – бізнес-магнат, що незмінно входить до спільноти найбагатших людей планети, голова інвестиційно-фінансового холдингу Berkshire Hathaway, автор посібників про принципи вкладення капіталу, філантроп.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ексдружина глави компанії Amazon Джеффа Безоса, одна з найбагатших жінок світу Маккензі Скотт, вийшла заміж за шкільного вчителя.
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