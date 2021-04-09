Курс на 10 млрд доларів. Виробник штучного м'яса задумав амбітний вихід на біржу

Виробник замінника м'яса з рослинної сировини Impossible Foods вирішила вийти на біржу. Компанія може отримати оцінку в 10 млрд доларів. І це при тому, що за підсумками раунду фінансування в березні 2020 року компанію оцінювали лише в 4 млрд доларів.

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Такі дані надали джерела Reuters на ринку. Раніше акції конкурента Impossible Foods – Beyond Meat – злетіли на 439% в порівнянні з ціною на IPO в травні 2019 року.

За з дані, Impossible Foods вже вивчає можливість публічного лістингу в найближчі 12 місяців – або теж через IPO, або шляхом злиття зі SPAC. SPAC (special purpose acquisition company) – це компанія-пустушка без активів, історії діяльності, бізнес-плану. Вона створюється спеціально для злиття з іншою компанією, яка хоче потрапити на біржу, минаючи процедуру класичного IPO.

Impossible Foods заснована в 2011 році. Вона виробляє гамбургери і сосиски з рослинної м'яса і продає їх у звичайних магазинах. За останній рік кількість точок, де продається її продукція, збільшилася до 20 тис. Раніше купити гамбургери Impossible Foods можна було тільки в 150 магазинах.

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Компанія також співпрацює з мережами Burger King і з Walt Disney. У число інвесторів Impossible Foods входять венчурні компанії Khosla Ventures і Horizons Ventures, а також знаменитості: тенісистка Серена Вільямс, репер Jay-Z і співзасновник Microsoft Білл Гейтс. Всього за проведені раунди фінансування компанія залучила 1,4 млрд доларів, за даними Crunchbase.

У 2020 році роздрібні продажі рослинної продукції в США досягли 7 млрд доларів – на 27% більше, ніж за рік до цього.

Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" розповідали про штучне м'ясо, яке продається в Україні.

Відео: Сьогодні

До речі, американський мільярдер-філантроп Білл Гейтс пропонує багатим країнам вже зараз переходити на штучне м'ясо. За його словами, тваринництво шкодить екології, адже корови виділяють велику кількість метану.

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