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Криза минула? Бізнес в Україні передумав скорочувати штати і захотів підвищити зарплати

15 липня 2021 14:29

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк відзвітував про результати опитування керівників підприємств. Найбільші оптимісти – в сільському господарстві

Бізнес поліпшив очікування

Бізнес поліпшив очікування / Фото: Getty Images

Економічні очікування українського бізнесу знову покращилися – вони падали протягом року, а з квітня перейшли до зростання. За останніми даними (на початок червня), підприємці чекають уповільнення інфляції та ослаблення девальвації гривні в наступні 12 місяців. Скорочувати співробітників бізнес в загальній масі не збирається і навіть планує підвищити зарплати.

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Індекс ділових очікувань зріс уже до 112,3% проти 108,4% в першому кварталі. Значення індексу більше 100% означає оптимізм. Такі результати показало опитування керівників компаній, який провів Національний банк.

Інфляція і курс долара

Більше 50% бізнесменів вважають, що інфляція в найближчі 12 місяців не перевищить 7,5%. В цілому в II кварталі очікувана річна інфляція склала 7,2% в порівнянні з 7,7% в попередньому кварталі. При цьому, за даними Держстату, зараз річна інфляція куди вище – 9,5%.

Другий квартал поспіль поліпшуються очікування щодо курсу гривні. Середнє значення обмінного курсу, респонденти очікують через 12 місяців, – 28,71 грн / дол. в попередньому кварталі – 29,15 грн / дол.).

Зарплати і штат

Бізнес пом'якшив очікування щодо зменшення кількості працівників на своїх підприємствах. Підприємства торгівлі, добувної промисловості та будівництва тепер навіть чекають збільшення кількості співробітників.

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Залишилися високими очікування щодо зростання зарплат в наступні 12 місяців. тільки 1% опитаних компаній були готові до зменшення зарплат (в I кварталі таких було 2%).

Кредити та інвестиції

Частка компаній, які планують залучати кредити в Україні, знову зменшилася – 36,9% в порівнянні з 39,3% в попередньому кварталі. Зменшилася і частка компаній, які планують брати кредити за кордоном, – до 7% з 8,7%.

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Головними перешкодами для залучення нових кредитів бізнес назвали високі ставки (52,7% опитаних) і надмірні вимоги до застави (36%).

Четвертий квартал поспіль спостерігається ростуть очікування іноземних інвестицій: баланс відповідей зріс до 12,3% з 10,4% в першому кварталі.

В цілому найвищі очікування – у підприємств сільського господарства.

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Нагадаємо, на початку 2021 року український бізнес серйозно погіршив оцінки економічного становища, а очікування були більш песимістичними. Підприємства всіх сфер очікували зростання цін від постачальників, в насамперед на сировину. Крім того, вони були налаштовані на зменшення чисельності працівників.

Раніше Верховна Рада підтримала в першому читанні "податковий" законопроєкт № 5600. За словами експертів, в ньому не враховані позиції ні бізнесу, ні місцевих громад, а тому він зашкодить підприємствам. До другого читання документ рекомендують серйозно доопрацювати:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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