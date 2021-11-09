Конкурент АТБ заходить до України. Студент із ЄС назвав найкращі продукти з Lidl

Також франзуз радить свіжі овочі з Lidl, вершкове масло, заморожені фрукти та овочі

Студент у Lidl підібрав для себе продукти, які нагадують йому про дім та приємні на смак / Фото: Колаж: Сьогодні

Студент із Франції Алекс Бікард, який живе у Великій Британії, назвав десять бюджетних та якісних продуктів, які продають у супермаркетах Lidl.

Про це повідомляє Insider.

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Випічка – хліб на заквасці та круасани на вершковому маслі

Французу випічка з Lidl нагадує про дім. А це висока похвала, адже Франція славиться своїми хлібобулочними виробами. У європейських супермаркетах печуть хліб на заквасці, він коштує трохи дорожче, ніж звичайний, який привозять із хлібзаводів, але Бікард запевняє, що він вартує витрачених грошей. Крім того, він і на цьому заощаджує – заморожує скибочки, оскільки живе один і багато не з'їсть. А так, може будь-якої миті дістати хліб із морозильної камери і зробити тост.

Круасани Lidl коштують 39 пенсів (11,80 грн). Вони трохи відрізняються від домашніх текстурою, але студент частенько вибирає їх через приємний смак і ціну.

/ Фото: скріншот

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Червона сочевиця

Француз часто купує червону сочевицю. Оскільки вона багата на білок і може стати бюджетною заміною м'яса. Також це хороший варіант для вегетаріанців. Бікард використовує її в каррі, або для пасти болоньезе.

/ Фото: скріншот

Макарони-черепашки

Студент купує макарони для пасти, котра є однією з основних страв студентів. Він вважає, що вони добре поєднуються з соусом, який він готує. А в Lidl продаються великі пачки "черепашок" і за бюджетними цінами.

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/ Фото: скріншот

Соус "Песто алла Дженовезе"

У європейських супермаркетах цей продукт переважно купують для швидкого приготування пасти. Але Алекс Бікард купує цей смачний продукт для тостів. Він воліє також додати на скибочку хліба свіжі помідори, моццарелу. За його словами, для студентів це швидке і ситне перекушування.

/ Фото: скріншот

Нарізані помідори

Їхній студент купує для приготування власного соусу для пасти. Вважає, що це дешевше та набагато корисніше, ніж готові варіанти. Хоча, багато студентів купує готові соуси, типу попереднього продукту.

/ Фото: скріншот

Ціліснозернові вівсяні пластівці

Алекс віддає перевагу пластівцям Quaker від Lidl. Їх він купує для смачного сніданку. Більше того, за словами француза, до приїзду до Великої Британії він не любив цей продукт. І відкрив для себе новий, а головне ситний, сніданок. Він нагадує йому на смак корисний десерт, оскільки додає туди фрукти, горіхове масло або шоколад.

/ Фото: скріншот

Сир камамбер

Бікард, незважаючи на те, що вегетаріанець і в нього непереносимість лактози, часто купує сир камамбер. Віддає перевагу продукту саме з Lidl, вважає, що він гарної якості, ніби пробує його на фермі, а не купує у великому супермаркеті.

/ Фото: скріншот

Також франзуз радить свіжі овочі з Lidl, вершкове масло, заморожені фрукти та овочі. Він пише, що в супермаркетах продають продукцію гарної якості та за приємними для студентів цінами.

Lidl складе конкуренцію АТБ?

Наш експерт зазначив, що АТБ на сьогоднішній день – серйозно представлена мережа супермаркетів в Україні, вона є у кожному великому місті.

"Кожен новий рітейлер має вкласти досить великі гроші для того, щоб мати такий рівень охоплення території. Якщо у вас є два-три супермаркети в Києві – про вас ніхто не знатиме. Я не думаю, що іноземний інвестор так сильно вкладатиметься в Україну найближчим часом".

Тому, на думку експерта, через величезну кількість конкурентів нові магазини можуть навіть розчинитись на українському ринку.

Раніше ми зібрали для вас антирейтинг товарів з Lidl, а також писали, коли мережа може з'явитись в Україні.