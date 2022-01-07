Конкурент АТБ виходить на наш ринок: які товари з Lidl вже продають в Україні

У німецьких супермаркетах продають недорогий одяг власних та відомих брендів

Українці вже можуть купити деякі товари / Фото: Колаж: Сьогодні

Німецька Lidl лише збирається зайти в Україну, а українцям вже продають товари з європейських супермаркетів.

"Сьогодні" підготували добірку найвигідніших пропозицій для українців.

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Сині бавовняні джинси продають за 179 гривень Цього товару є кілька розмірів. Українці можуть замовити їх та оформити доставку за допомогою будь-якого поштового оператора.

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А рожева жіноча футболка коштує 69 гривень. Є лише одна штука 38 розміру. В описі товару зазначено, що він з віскози.

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Літню малинову однотонну сукню продають лише за 99 гривень. Подібні сукні коштують у торгових центрах від 400–500 гривень. Цей товар залишився лише в одному розмірі і лише дві штуки.

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А однотонні салатові бавовняні джинси коштують 219 гривень. Вони залишилися лише одного, 42 розміру та в одному екземплярі.

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Сіре домашнє плаття із поліакрилу коштує 149 гривень. На цю сукню діє знижка, раніше її продавали за 400 гривень. Вона також залишилася в єдиному екземплярі 40 розміру.

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Чому у Lidl низькі ціни?

Компанія купує товар великими партіями відповідно і за низькими цінами, і може контролювати собівартість. Також їй не потрібні посередники, які можуть збільшити кінцеву ціну товару за рахунок доставки та інших факторів. Але в цих супермаркетах часом досить обмежений вибір товарів.

У супермаркетах Lidl розташовано близько двох тисяч унікальних продуктів. Оскільки це великі супермаркети, кількість досить мала. В інших подібних – більше у 10-30 разів.

Цікаво, що ці магазини набагато менші за великі гіпермаркети, але більші за невеликі "експрес-магазини", що теж позитивно впливає на ціни. Адже компанія заощаджує.

Раніше ми розповідали, де може з'явитися перший супермаркет Lidl. І це не у Києві!

Нагадаємо, що американка Су-Джит Лін склала свій ТОП-7 продуктів з Lidl, який зібрався на український ринок і може скласти конкуренцію АТБ, та радить спробувати їх кожному.