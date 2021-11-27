Конкурент АТБ націлився на Україну: які товари продають у Lidl

В основному компанія пропонує перевірені товари власних брендів чи постачальників

Компанія приділяє особливу увагу контролю над свіжістю продуктів / Фото: Колаж: Сьогодні

На український ринок збирається вийти німецька мережа супермаркетів Lidl, Але чи вийде у європейської компанії зберегти європейську якість і низькі ціни. Тим більше, в Україні вже є компанія АТБ, яка якраз пропонує дешеві продукти українським сім'ям.

Якість продуктів

Представники компанії неодноразово заявляли, що європейська торгова мережа має високі стандарти якості, а також вимоги до виробників.

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"Ми дуже відповідально ставимося до якості вироблених продуктів та їх складу, тому наші власні бренди – це вже перевірені часом продукти та промтовари, які ми пропонуємо у всій мережі Lidl. Перед тим, як потрапити на полиці наших магазинів, продукти проходять додатковий контроль якості в незалежних лабораторіях, також ми проводимо аудит виробника", – заявляла в інтерв'ю онлайн-журналу KLIK керівник департаменту корпоративної комунікації Дана Хасана.

За її словами, компанія приділяє особливу увагу контролю за свіжістю овочів та фруктів. До супермаркетів їх доставляють щоденно від місцевих постачальників. Але вони повинні вирощувати їх за всіма стандартами Lidl.

Німці вимагають деяких сертифікатів, які є не у всіх компаній. Наприклад, Global G.A.P. А. Щоб його отримати необхідно вирощувати овочі, фрукти та ягоди, птицю чи худобу без застосування хімікатів, а продукти мають бути екологічними.

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Також Lidl стежить за гігієною працівників цих підприємств. Адже на поверхні плодів не повинно бути небезпечних інфекцій, наприклад кишкової палички. Для цього фермери повинні використовувати для вирощування певної якості добрива та воду. А для працівників компанії повинні встановити санвузол прямо на полі, щоб вони могли вимити та висушити руки, перш ніж приступити до роботи.

Є багато прикладів, коли продукт, вироблений на одному з місцевих ринків, потрапляє і в наш міжнародний асортимент і таким чином виходить на нові експортні ринки. Так, ми встановлюємо високі вимоги до якості і вимагаємо від наших постачальників міжнародно визнаних сертифікатів. Впровадження нових стандартів і сертифікація, звичайно, займуть деякий час, але від цього виграють усі", – Заявляла раніше Дана Хасана.

Ціни в Lidl

Маркетингова стратегія Lidl базується на тому, що супермаркети пропонують покупцям свіжі та якісні продукти за приємними цінами. Компанія також робить знижки покупцям.

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У Lidl нижчі ціни, тому що компанія

купує великим гуртом, тому має знижки від постачальників;

продає товари власного виробництва, що коштують дешевше;

економить на кількості продавців у залі;

економить на устаткуванні (товари стоять просто у коробках на полицях).

Здебільшого компанія продає перевірені товари власних брендів чи постачальників. Але за рахунок транспортування товарів між країнами не на всі продукти вдасться зберегти приємні ціни.

"Це будуть певні продукти чи групи продуктів, які будуть цікаві покупцям. Але над цим працюють і інші мережі. Місцеві торговці можуть розраховувати на деякі додаткові канали постачання від компаній, які знайшли можливість заощадити та здешевити товари", – заявив голова Латвійської асоціації торговців Генрік Данусевич.

Примітно, що за схожою моделлю працює українська мережа супермаркетів АТБ. Відповідно компанії конкуруватимуть.

Раніше ми повідомляли, що американка Су-Джіт Лін склала свій топ-7 продуктів з Lidl, який зібрався на український ринок і може скласти конкуренцію АТБ, та радить спробувати їх кожному.

Крім того, поки що компанія Lidl, яка збирається конкурувати з АТБ, лише планує відкриття перших магазинів в Україні, в інтернеті вже повним ходом продають європейські товари із цих супермаркетів.