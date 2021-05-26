Кінець епохи. Легендарну кіностудію Metro-Goldwyn-Mayer продають Amazon

Дві компанії уклали угоду про злиття – користувачі Amazon Prime отримають доступ до понад 4 тисячам стрічок з фільмотеки MGM

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Американські компанії Amazon і Metro-Goldwyn-Mayer уклали остаточну угоду про злиття, згідно з якою стрімінговий гігант купить кіностудію MGM з 97-річною історією за 8,45 млрд доларів.

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Про це 26 травня повідомили в пресслужбі Amazon.

Кінцева сума операції виявилася приблизно на 40% вищою за ту, яку пропонували інші потенційні покупці, серед яких були Apple і Comcast.

Це допоможе значно розширити асортимент для користувачів програми Amazon Prime за рахунок понад 4 тисяч улюблених багатьма фільмів, що належать Metro-Goldwyn-Mayer. До їхнього числа входять франшизи "Роккі", "Робокоп", "Мовчання ягнят" та інші.

Головною перлиною в колекції MGM залишаються фільми про агента 007 Джеймса Бонда. Після злиття Amazon отримає 50% прав на шпигунську кінофраншизу.

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Для Amazon це буде другою за величиною угодою після покупки роздрібної екомережі Whole Foods Market за 13,4 млрд доларів 2017 року.

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Припинення існування MGM як самостійної компанії призведе до радикальної перебудови медіабізнесу, вважають в New York Times.

Коли угоду буде закрито, поки що невідомо. Для цього компаніям необхідно отримати дозвіл всіх регулюючих органів. Посилаючись на інсайдерську інформацію, американські ЗМІ вважають, що це трапиться до кінця 2021 року.

Варто зазначити, що вартість угоди про злиття Amazon і MGM виявилася в 8,5 раза меншою за рекорд для кіноіндустрії – 2019 року компанія Walt Disney придбала 21st Century Fox Inc за 71,3 млрд доларів.

Нагадаємо, що раніше цього самого року генеральний директор Amazon Джефф Безос заявив про намір скоро залишити свою посаду.