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"Коли відкрила – була шокована": українку обурила посилка, яку вона отримала на "Новій пошті"

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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1 лютого, 17:17
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Клієнтка отримала 1000 гривень замість телевізора за 15 тис грн
На "Новій пошті" знову не розібралися з посилкою клієнта
На "Новій пошті" знову не розібралися з посилкою клієнта / Фото: уніан, Нова пошта, Колаж: Сьогодні

Українка, яка купила телевізор в одному з інтернет-магазинів, поскаржилася на роботу "Нової пошти" – товар, який їй відправили у посилці, виявився несправним і з великою тріщиною на екрані.

Про розбитий телевізор Ірина Котляренко розповіла в ефірі телеканалу "Україна".

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За її словами, телевізор, на який вона витратила 15 тис. гривень, опинився із величезною тріщиною на екрані.

"Я після роботи його забирала, тому в мене не було часу розглядати, я просто забрала посилку і приїхала додому. Коли я відкрила, я була в шоці – там на весь екран по діагоналі була тріщина і він навіть не включався. Його напевно там нормально трусили", – розповідає Котляренко.

Жінка вважає, що товар могли зіпсувати саме на пошті, але не дивлячись на це, "Нова пошта" компенсувала клієнту лише 1 тисячу гривень – саме на таку суму було застраховано посилку з телевізором.

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Що кажуть експерти?

Кіберексперт Наталія Бугаєва радить українцям ніколи не знижувати ціну застрахованого товару та пояснює чому.

"Не занижуйте страховку, адже в будь-якому разі, якщо щось пошкодиться при огляді – вам компанія буде змушена виплачувати саме компенсацію, той розмір страховки, який ви вказали. Вимагайте також, щоб перед упаковкою товару в коробку відправник обернув посилку в кілька шарів" захисної плівки Це істотно знизить ймовірність пошкодження під час транспортування. , – каже Бугаєва.

А ось експерт з безпеки Ігор Ковалевський дає покупцям такі поради:

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  • уважно оглядати товар перед покупкою;
  • ніколи не оплачувати заздалегідь;
  • перевіряти справність техніки у поштовому відділенні;

"Так ви убезпечите свою посилку від якихось таких форс-мажорних обставин ", – додає Ковалевський.

Також обов'язково потрібно звіряти серійні номери техніки із прописаними в документах. Адже відомі випадки, коли працівники пошти у дорозі змінювали новий товар на ідентичний, але зіпсований.

Нові тарифи "Нової пошти"

З 1 січня 2022 року поштовий оператор кілька зменшує деякі ціни на свої послуги так для доставки посилок у межах міста та його передмісті тариф буде наступним:

  • для посилок до двох кг ціна знижується із 45 до 40 грн.;
  • відправка до 30 кг коштуватиме 80 грн. замість 100.

Також, якщо ви вирішили повернути посилку після огляду, заплатіть 15 грн. замість 30.

"Сегодня" раніше писали, що ціни на послуги змінює і "Укрпошта ", а також розповідали, чи можуть вам відмовити у надсиланні посилки через напис на коробці.

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