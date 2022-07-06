Клієнти "Нової пошти" зіткнулися із проблемою – що недоступно за кордоном

Розповідаємо, над чим пообіцяли задуматись спеціалісти "Нової пошти"

/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнт "Нової пошти", який проживає за кордоном поскаржився, що не може зареєструватись у мобільному застосунку компанії.

Про це чоловік написав відгук у Facebook.

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Проблема полягає в тому, що для реєстрації потрібно ввести свій номер телефону і застосунок "Нової пошти" приймає лише номери українських операторів.

"А як зарееструватися із-зі кордону? В умовах, коли мільйони українців живуть закордоном буде край корисно додати можливість зареєструватись з міжнародним номером телефона", – запропонував чоловік.

Що відповіли у "Новій пошті"?

Представники компанії відповіли, що реєстрація аккаунту дійсно можлива лише за номером телефону операторів українського мобільного зв'язку, оскільки сервіс представлений в Україні.

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Однак клієнту подякували за ідею і пообіцяли передати її колегам.

Відправка через поштомати

Раніше ми розповідали, що "Нова пошта" запускає для клієнтів нову послугу для відправки посилок, тепер це можна зробити через поштомат, без візиту до відділення.

Наразі скористатися сервісом можуть мешканці Києва, Львова, Одеси, Дніпра та Полтави, а з 18 липня послуга запрацює ще й у Вінниці. Щоб надіслати посилку через поштомат потрібно спочатку оновити додаток компанії.

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Потім у розділі "Створити посилку" з'явиться додатковий підпункт місця відправлення – поштомат. Самостійно створіть електронну накладну для посилки в додатку та запакуйте відправлення вдома.

Після підійдіть з нею до поштомату, відкрийте у додатку створену накладну та натисніть "Відкрити комірку". Покладіть туди свою посилку, підтвердіть завантаження у мобільному додатку та закрийте комірку.

"Сьогодні" також писали, як шахраї обманюють українців за допомогою "Нової пошти" і розповідали, кому компанія рекомендує відмовлятись від посилок.