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Клієнтку обурила посилка від "Нової пошти" – що було в мішку (фото)

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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5 травня, 09:59
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"Нова пошта" пообіцяла провести спеціальне внутрішнє розслідування
"Нова пошта" надіслала клієнту іншу посилку
"Нова пошта" надіслала клієнту іншу посилку / Фото: Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

Клієнтка "Нової пошти" поскаржилась, що отримала у відділенні зовсім не те, що їй надсилали.

Про це жінка розповіла в соціальних мережах.

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За її словами, з Харкова інститут вислав насіння для допомоги малим фермерам. Посилка була застрахована на повну суму, але у відділенні замість насіння вона отримала мішок вермикуліту.

Вермикуліт – це спеціальний мінерал, який використовується як добриво і не може замінити насіння.

"Причому відділення № 1 у Броварах спочатку відмовлялося навіть претензію брати – нічого не доведете, а що, там не добрива були, а насіння? Потім, правда, взяли. Прикріпляю фото, що виїхало з Харкова і що видали в Броварах", – пише жінка.

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Що відповіли у "Новій пошті"?

Представники компанії відреагували на скаргу і запевнили клієнтку, що її запит вже передали для проведення внутрішнього розслідування.

"Ми розуміємо почуття, що можуть виникнути в такій ситуації, але дуже просимо утриматися від звинувачень до моменту встановлення усіх обставин", – попросили в "Новій пошті".

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Послуга для переселенців

"Нова пошта" запустила послугу для вимушених переселенців, і тепер вони можуть отримати свої виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН у відділеннях.

Для того, щоб отримати гроші у відділенні, потрібно під час оформлення фінансової допомоги обрати спосіб отримання "Нова пошта".

Після цього вам на телефон прийде спеціальний код. У відділенні скажіть оператору, що потрібно отримати переказ від Western Union, назвіть код і покажіть документ, що засвідчує особу.

"Сьогодні" також писали, яку послугу компанія запускає для українців за кордоном і як вигідно відправити посилку в Європу.

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