Китайський інвестор пригрозив Україні новими позовами за "Мотор Січ"

Китайські інвестори "Мотор Січі", які вже почали міжнародний арбітраж на 3,5 млрд доларів, пригрозили Україні новими судовими позовами. У компанії Skyrizon Aircraft Holdings назвали неприпустимими заяви про можливу націоналізацію підприємства.

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Про це заявив власник Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзінь, стало відомо агентству Інтерфакс-Україна.

"Ми вже подали та готуємося подати ще низку судових позовів як в Україні, в Китаї, так і на міжнародному рівні. Ми будемо рішуче захищати і охороняти законні права китайських інвесторів", – сказав Цзінь.

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За його словами, такі заяви про націоналізацію допоможуть китайським інвесторам перемогти в міжнародному арбітражі проти України.

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Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "Мотор Січ" готують до націоналізації. За його словами, вже є відповідний законопроєкт, скоро його внесуть до Верховної Ради.

"Мотор Січ" – одна з провідних корпорацій з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних двигунів і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

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