Китай має намір оштрафувати Alibaba на рекордну в історії країни суму

Китай планує оштрафувати компанію, що працює в сфері інтернет-комерції Alibaba на рекордну в історії країни суму.
Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, розмір штрафу може досягати мільярда доларів.
За даними ЗМІ, антимонопольний комітет звинувачує компанію Alibaba в нечесній боротьбі з конкурентами, караючи продавців, які розміщують свою продукцію на декількох платформах.
Через конфлікт засновника компанії Джека Ма з владою Китаю, ймовірно, Alibaba доведеться відмовитися від співпраці з ним.
Раніше ми писали, що проти Alibaba було розпочато антимонопольне розслідування. Їм займається Державне управління ринкового регулювання (SAMR), чиновники з'ясовують, чи перейшла компанія межу монополізму.
Крім того, фінтех-гіганта Ant Group, чиє IPO несподівано зірвалося, перевіряють на відповідність нормативам кредитування. До того ж чиновники підозрюють, що платіжна система Alipay теж могла стати монополією.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк