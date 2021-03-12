Китай має намір оштрафувати Alibaba на рекордну в історії країни суму

Компанію звинувачують в нечесній боротьбі з конкурентами

Китай планує оштрафувати компанію, що працює в сфері інтернет-комерції Alibaba на рекордну в історії країни суму.

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Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, розмір штрафу може досягати мільярда доларів.

За даними ЗМІ, антимонопольний комітет звинувачує компанію Alibaba в нечесній боротьбі з конкурентами, караючи продавців, які розміщують свою продукцію на декількох платформах.

Через конфлікт засновника компанії Джека Ма з владою Китаю, ймовірно, Alibaba доведеться відмовитися від співпраці з ним.

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Раніше ми писали, що проти Alibaba було розпочато антимонопольне розслідування. Їм займається Державне управління ринкового регулювання (SAMR), чиновники з'ясовують, чи перейшла компанія межу монополізму.

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Крім того, фінтех-гіганта Ant Group, чиє IPO несподівано зірвалося, перевіряють на відповідність нормативам кредитування. До того ж чиновники підозрюють, що платіжна система Alipay теж могла стати монополією.

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