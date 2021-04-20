Карантин не перешкода: в Україні пожвавилася роздрібна торгівля

Жодна область країни не пішла в мінус, а Київ не потрапив до переліку лідерів зі зростання роздрібного товарообігу

Внутрішня торгівля – єдина з ключових галузей економіки України, яка показала зростання на початку 2021 року. При цьому в березні товарообіг роздрібної торгівлі збільшився на 13,1% в річному вимірі, тобто в порівнянні з березнем минулого року. Якщо порівнювати з лютим-2021, зростання теж значне – 11,8%.

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Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Найактивніше роздрібний товарообіг зростав у таких регіонах:

Київська область (+14,6%);

Чернівецька область (+13,7%);

Вінницька область (+12,5%);

Тернопільська область (+11,8%);

Чернігівська область (+10,5%).

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Найгірші результати (але все одно плюсові) показали такі області:

Кіровоградська (+0,2%);

Харківська (+0,8%);

Черкаська (+1,1%);

Рівненська (+1,6%);

Донецька (+1,9%).

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Нагадаємо, зовнішня торгівля України залишається в мінусі. У січні-лютому цього року нашими торговими партнерами були понад 140 держав світу, а найактивніше торгівля йшла з Китаєм.

До слова, Україна збирається переглянути умови в Угоді про асоціацію з ЄС, щоб активізувати торгівлю із західними партнерами. В грудні 2019 року відбулося невелике розширення торгової частини Угоди – були збільшені квоти на безмитний експорт м'яса птиці з України.

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