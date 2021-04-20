Карантин не перешкода: в Україні пожвавилася роздрібна торгівля

Внутрішня торгівля – єдина з ключових галузей економіки України, яка показала зростання на початку 2021 року. При цьому в березні товарообіг роздрібної торгівлі збільшився на 13,1% в річному вимірі, тобто в порівнянні з березнем минулого року. Якщо порівнювати з лютим-2021, зростання теж значне – 11,8%.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Найактивніше роздрібний товарообіг зростав у таких регіонах:
- Київська область (+14,6%);
- Чернівецька область (+13,7%);
- Вінницька область (+12,5%);
- Тернопільська область (+11,8%);
- Чернігівська область (+10,5%).
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Найгірші результати (але все одно плюсові) показали такі області:
- Кіровоградська (+0,2%);
- Харківська (+0,8%);
- Черкаська (+1,1%);
- Рівненська (+1,6%);
- Донецька (+1,9%).
Нагадаємо, зовнішня торгівля України залишається в мінусі. У січні-лютому цього року нашими торговими партнерами були понад 140 держав світу, а найактивніше торгівля йшла з Китаєм.
До слова, Україна збирається переглянути умови в Угоді про асоціацію з ЄС, щоб активізувати торгівлю із західними партнерами. В грудні 2019 року відбулося невелике розширення торгової частини Угоди – були збільшені квоти на безмитний експорт м'яса птиці з України.
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