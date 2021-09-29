Яка авіакомпанія стала кращою в світі у 2021 році

У ТОП-3 кращих авіакомпаній світу в 2021 році увійшли Qatar Airways, Singapore Airlines і All Nippon Airways.
Про це пише британська компанія Skytax.
Кращі авіакомпанії світу:
- Qatar Airways
- Singapore Airlines
- ANA All Nippon Airways
- Emirates
- Japan Airlines
- Cathay Pacific Airways
- EVA Air
- Qantas Airways
- Hainan Airlines
- Air France
Skytrax назвала Qatar Airways кращою вже вшосте поспіль. А за сервіс в бізнес-класі і крісла в бізнес-класі авіакомпанія отримала нагороди.
У список 10 кращих авіакомпаній світу увійшли Emirates, JAL, Cathay Pacific Airways, EVA Air, Qantas, Hainan Airlines і Air France.
Кращі авіакомпанії в Європі:
- Air France, British Airways;
- Lufthansa;
- "Аерофлот";
- KLM;
- Turkish Airlines;
- Swiss International Air Lines;
- Virgin Atlantic;
- Austrian Airlines;
- Finnair.
Кращими лоукостерами в 2021 році стали AirAsia, Southwest Airlines, Scoot, Vueling Airlines, IndiGo, easyJet, Jetstar Airways, Ryanair, Jetstar Asia і Flynas.
Опитування проведене серед 13,4 млн пасажирів зі 100 країн світу з вересня 2019 року по липень 2021 року.
SkyUp поповнив флот ще одним літаком
Раніше лоукостер SkyUp оголосив про прибуття нового літака, який став 14-м за рахунком в українській компанії. Середньомагістральний Boeing 737-800 NG уже знаходиться на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Повітряне судно вже готове до пасажирських рейсів. Після всіх необхідних дозволів, кажуть в компанії, літак буде внесений до розкладу.
"Його ім'я – Папа, так як бортовий номер UR-SQP, остання "P" в авіаційній мові – Papa", – повідомляє прес-служба на Facebook-сторінці.
Раніше ми писали:
- коли закінчать ремонт дороги від Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль".
- А також про те, що в "Борисполі" затримали двох українців з партією iPhone 12 Pro Max.