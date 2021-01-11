Як працюють ринки в локдаун: правила

Наші перевірки показують, що вимоги виконують не всі торговці

В Україні з 8 січня почався локдаун, він триватиме до 24 січня. Обмеження торкнулися сфери торгівлі і послуг.

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За правилами, під час локдауну 8-24 січня дозволяється робота продуктових ринків. Зрозуміло, з обмеженнями і дотриманням правил безпеки – продавці та покупці мають носити засоби індивідуального захисту, повинна регулярно проводитися дезінфекція, а дистанція між покупцями в чергах не має бути меншою 1,5 м. Крім того, на територію ринку можна пускати тільки обмежене число покупців.

Непродовольчі ринки під час карантину повинні бути закриті.

Але як показав рейд "Сьогодні", локдаун діє не для всіх. На продовольчому ринку на Троєщині нам не вдалося закупитися – він виявився закритим. При цьому був помічений працюючим речовий ринок на столичній Окружній дорозі. На входах в павільйони стояли спеціальні люди, які пропонували проводити потенційних покупців всередину.

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За тим же принципом працював і книжковий ринок Петрівка. А от роботу столичної барахолки у вихідні заблокували силовики:

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