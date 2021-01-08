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Як працює "Нова пошта" від початку локдауну: графік

8 січня, 09:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Святкові вихідні у служби доставлення закінчилися

Відсьогодні, 8 січня в Україні почався локдаун. Жорсткий карантин триватиме до 24 січня. При цьому обмеження не стосуються роботи поштових та кур'єрських служб, зокрема "Нової пошти".

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Відділення "Нової пошти" продовжать роботу переважно з 8:00 до 21:00. Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися на сайті поштового оператора. Для цього вгорі головної сторінки потрібно вибрати пункт меню "Відділення".

Адресне доставляння, якого не було 1 і 7 січня, також повернули до звичайного режиму.

Читайте також: В Україні почався локдаун. Як працюють банки

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Як працює "Нова пошта" від початку локдауну: графік

Незважаючи на те, що 8 січня – офіційний вихідний, "Нова пошта" цього дня працює за стандартним графіком.

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Крім того, нещодавно "Нова пошта" анонсувала відкриття нових відділень, орієнтованих на бізнес-клієнтів. Така інформація з'являлася в ЗМІ, але офіційного релізу компанія ще не надала.

Читайте на сайті "Сьогодні" все, що потрібно знати про жорсткий карантин. Також дізнавайтеся про заборони локдауну в сюжеті:

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карантин графік графік роботи відділення Нова Пошта локдаун

Джерело: Сьогодні

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