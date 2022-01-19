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Хліб та цукор зникнуть з полиць АТБ? Керівництво супермаркету назвало можливі причини

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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19 січня, 09:44
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Мова йде загалом про так звані соціальні продукти
Торговельну мережу не влаштовує запроваджене врегулювання цін
Торговельну мережу не влаштовує запроваджене врегулювання цін / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З полиць АТБ та деяких інших торгових мереж можуть зникнути соціальні продукти. До їх переліку входять: хліб, цукро, гречка, яйця, масло тощо.

Про це повідомив Борис Марков, генеральний директор корпорації АТБ, у Facebook.

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Він прокоментував дії Кабміну щодо державного регулювання цін і зазначив, що встановлення максимальної 10%-ї торгової надбавки на роздрібні ціни основних продуктів харчування українців (на період дії карантину) змусить торгові мережі ухвалити таке рішення.

Марков вважає, що уряд призначив відсоток націнки навмання і не порадився попередньо з представниками торгових мереж. А ця націнка в свою чергу не покриває витрати операторів ринку на логістику, сезонне списання та інші операційні послуги.

"А значить, цілком може привести до припинення реалізації зазначених продуктів харчування до моменту налагодження всіх процесів і розуміння порядку їх ціноутворення", — сказав Марков.

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Він також висловив припущення, що це має вигляд інструменту лобіювання. Адже подібна ініціатива ніяк не обговорювалася з учасниками ринку, з профільними об'єднаннями та асоціаціями.

Чим обумовлене зростання цін?

На думку Бориса Маркова, зростання цін на соціально значущі продукти харчування обумовлене зростанням відпускних цін з боку виробників. Вони змушені підвищувати ціни, бо основна причина, що формує собівартість продукції, — ціни на енергоносії (газ).

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Багато виробників також стверджує, що вищезгадана постанова не є ефективною, бо базових проблем не вирішує: витрат на енергоресурси, сировину тощо.

Що робити далі?

Гендиректор корпорації АТБ переконаний, що потрібно розробляти і впроваджувати механізми стабілізації ціноутворення з чітким розумінням причин їх зростання для кінцевого споживача.

"Включати в широку дискусію всіх учасників ринку і всі зацікавлені сторони. Використовувати успішні практики Європейського та світового рітейлу.
Інакше, буде як у відомому вираженні: "хотілося як краще, а вийшло як завжди!", — написав Борис Марков.

Талони на продукти

В Офісі президента пропонують запровадити спеціальні талони на продукти. Кому їх видадуть, влада чіткої відповіді ще не дала, тому це питання варто розглядати крізь призму схожих ініціатив, наприклад житлово-комунальну субсидію, яку у 2021 році призначили понад 2,5 млн домогосподарствам (з 14,8 млн домогосподарств усього).

Влада України планує видавати талони на соціальні продукти. Що це означає, ми можемо дізнатися із законопроєкту від 29.11.2021 № 6374 "Про внесення змін до Закону України "Про ціни та ціноутворення" щодо відновлення державного регулювання цін на продукти харчування, що мають істотну соціальну значущість".

У ньому зазначено, які продукти вважаються соціально значущими:

  • гречка;
  • цукор;
  • борошно пшеничне вищого сорту;
  • макаронні вироби;
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5%;
  • хліб житньо-пшеничний;
  • батон з пшеничного борошна;
  • яйця курячі;
  • мʼясо птиці;
  • вода мінеральна негазована;
  • масло вершкове 75,3%;
  • олія соняшникова.

Раніше ми підраховували, скільки приблизно вартуватиме талон на продукти, а також розповідали, на чому наживаються супермаркети, та що саме становить 70% їхньої виручки.

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