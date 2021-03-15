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Рік карантину пережили не всі ФОПи: які галузі постраждали найбільше

15 березня, 13:16

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Деяким підприємцям обмеження навіть допомогли розвинути бізнес

За рік карантину в Україні найбільша кількість фізосіб-підприємців (ФОП) закрилася в таких сферах:

  • складське господарство (10 928 ФОПів, -10,44%);
  • оптова торгівля (5 668, -4,95%);
  • сфера радіо і телебачення (2 689, -13,15%).
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Про це свідчать дані платформи Опендатабот.

Найбільша кількість ФОПів відкрилося за час карантину в галузях:

  • комп'ютерне програмування (30 025, +20,1%);
  • інформаційні послуги (6 338, +18,71);
  • надання інших індивідуальних послуг (5 438, +6,15%).
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А ось найбільшу динаміку зростання показали ФОПи зі сфери поштової та кур'єрської діяльності – їх за рік стало більше в 4,5 рази (всього – 2 750).

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До речі, за даними аналітиків, кафе і ресторани вже повернулися до показників грошових оборотів початку 2020 року. За рік тільки 612 підприємців в сфері громадського харчування припинили існування – це 1% від загальної кількості.

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Нагадаємо, жорсткий карантин змусив багатьох підприємців перевести співробітників на віддалену роботу. І коли обмеження послабили, далеко не всі повернулися в офіси. Під новий формат роботи, який досі широко не використовувався довелося адаптувати законодавство.

Правда, на це пішов майже рік: закон був прийнятий тільки в лютому 2021-го. Як українці оцінюють віддалену роботу, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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